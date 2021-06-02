Babacan'dan Erdoğan'a: Hemen şimdi atayın kendinizi

02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:52

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz konusunda yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Babacan, “Sayın Erdoğan, uğraşmayın Merkez Bankası'na telefon açmakla, getir-götür atamalarla. Hemen şimdi tek imzayla atayın kendinizi Merkez Bankası Başkanlığına, indirin faizi” dedi.

Babacan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çağrımı yineliyorum: Sayın Erdoğan, uğraşmayın Merkez Bankası'na telefon açmakla, getir-götür atamalarla. Hemen şimdi tek imzayla atayın kendinizi Merkez Bankası Başkanlığına, indirin faizi."

Erdoğan, TRT Haber’de katıldığı yayında, gazetecilerin ekonomiye ilişkin sorusunu yanıtlarken “Merkez Bankası başkanımla görüştüm, bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Onun için de temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın, çünkü faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da rahatlama dönemine girmiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

