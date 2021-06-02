Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolarda tüm zamanların rekoru! İşte son durum
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında yaptığı faiz açıklaması sonrası dolar tüm zamanların rekorunu kırdı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TRT canlı yayınında, "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" açıklamalasının ardından dolar 8,81 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında kademeli şekilde düşmeye başlayan dolar güne 8.63 ile başladı.
"FAİZLERİ DÜŞÜRMEMİZ ŞART"
Erdoğan, "Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" şeklinde konuştu.
DOLAR/TL 8,81 İLE TARİHİ REKOR KIRDI
Erdoğan'ın değerlendirmeleri sonrası TL'de değer kaybı dikkat çekti. Dolar/TL tarihi zirvesini 8,81 ile yenilerken, avro/TL 10,76 zirvesini gördü. Kur hızlı yükselişin ardından 8,63 seviyesine gerilerken, avro/TL 10,55 seviyesinde dengelendi.
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