Babacan'dan Erdoğan'a sert sözler: "Eski dönemin başarılarıyla övünmeyi bırakın. Hukuku çiğnediniz"

07 Eylül 2021 Salı, 12:13

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 5. İl Başkanları toplantısı açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve ekonomi konusunda sert sözlerle yüklendi.

"İktidarı ele geçirenin kendinden olmayana uyguladığı zulme geçit vermeyeceğiz" diyen Babacan, "Eski dönemin başarılarıyla övünmeyi bırakın, tek başına her şeyden sorumlu olduğunuz son 3 yıl 3 ayı bir anlatın!" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Bir toplumsal kesimin, bir başka kesim üzerinde tahakküm uygulamasına karşıyız. Ezilen ezilen döngüsünü bitireceğiz dedik. DEVA Partisi olarak her bireyin kendisini eşit ve onurlu hissettiği bir Türkiye için yola çıktık. Ayrıştırmayan, kutuplaştırmayan bir Türkiye için yola çıktık.

Biz toplumumuzun tüm değerlerinin teminatıyız. Elbette Cumhuriyet değerlerinin, kurucu değerlerimizin de teminatıyız. Biz devletin herhangi bir yaşam tarzını topluma dayatmasının da karşısındayız. Devletin görevi her bir vatandaşımızın tarzını olduğunu kabul etmek ve korumaktır. İktidarı ele geçirenin kendinden olmayana uyguladığı zulme geçit vermeyeceğiz. Bu ülkede hiç kimse bir daha üvey evlat muamelesi görmeyecek. Türk, Kürt, Alevi fark etmez...

Biz artık geçmişin travmalarının geleceği esir almasına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra her şeyin daha da iyi olacağı bir Türkiye'de yaşayacağız. Bunun için yola çıktık.

'HUKUKU ÇİĞNEDİNİZ'

3 yıl 3 ay oldu... Bütün yetkiyi bana verin, sorunları çözeceğim. Enflasyonla da faizle de nasıl mücadele edilir göstereceğim diyen kendisi değil miydi? 3 yıl 3 aydır memleketin içine düştüğü durumu görmüyor musunuz? 2019 yılı, ekonominin kriz üzerine kriz yaşadığı dönem oldu. Pandemi gelmeden TCMB rezervleri sıfırlandı, enflasyon rekorlar kırmaya başladı.

Eski dönemin başarılarıyla övünmeyi bırakın, tek başına her şeyden sorumlu olduğunuz son 3 yıl 3 ayı bir anlatın! Eski başarılar kendi bildiği doğrulardan şaşmayan bir ekibin başarısı... Demokratik haklardan, vatandaşımızın refahından ödün vermeyen bir yönetim anlayışının başarısı... Son 3 yıl 3 aydır milleti fakirleştirdiniz. Bizden sonra bu milletin hakkını hukukunu çiğnediniz.

Bizler en kısa zamanda DEVA ekonomisini hayata geçireceğiz, Türkiye'yi içine düştüğü bu dar boğazdan kurtaracak olan model DEVA ekonomisidir, rahat bir nefes almamızı sağlayacak olan DEVA iktidarıdır. DEVA Partisi'nin işin ehli ve dürüst kadroları, ülkemizi topyekun zenginleştirmek, halkımızı refaha kavuşturmak için hazır. Ve biz, emaneti teslim almaya hazırız."