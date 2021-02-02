Babacan'dan Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çıkışına yanıt: Gerçekten düşündürücü

02 Şubat 2021 Salı, 13:21

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa telefonla bağlanan Ali Babacan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin, "Ülkenin hiçbir sorununu çözemeyen yönetim, tamamen düşmanlıklar üzerinden kamuoyunu meşgul ediyor. Hükûmet ve yandaş basın, toplumun farklı kesimlerinin birbirine karşı tutum alacak, adeta nefret besleyecek bir atmosferi kendi eliyle oluşturuyor" dedi.

DİN İSTİSMARI ALIŞKANLK HALİNE GELDİ

Babacan "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gelişmeler hepimizi kaygılandırıyor. Hükümetin kutuplaştırma ve ötekileştirme üzerinden ürettiği iç siyaset artık ülkeye büyük zarar vermeye başladı. Ülkenin hiçbir sorununu çözemeyen yönetim, tamamen düşmanlıklar üzerinden kamuoyunu meşgul ediyor. Hükûmet ve yandaş basın, toplumun farklı kesimlerinin birbirine karşı tutum alacak, adeta nefret besleyecek bir atmosferi kendi eliyle oluşturuyor. Bu son derece tehlikeli bir durum. Ülkeyi yönetenlerin bunun farkında olması ve herkesin sağduyuyla davranması lazım" ifadelerini kullandı.

"Üniversitede Kabe fotoğrafının yere serildiği" iddiasına ilişkin "Dinimizin kutsallarına kimse dokunamaz, kimse saldıramaz. Türkiye’de inanç özgürlüğüne müdahale etmeye kimse cüret edemez" diyen Babacan "Ancak münferit olaylardan hareket ederek halkımızın dini duygularını istismar edecek bir şekilde ötekileştirme ve kutuplaştırma, hükümetin ve elindeki propaganda makinasının maalesef kötü bir alışkanlığı haline geldi" diye de ekledi.

'YENİ ANAYASA' YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "yeni anayasa" çıkışına ilişkin de konuşan Babacan, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ilk adımı atmamızın hemen arkasından Sayın Cumhurbaşkanı’ndan Anayasayla ilgili bir açıklamanın gelmesi gerçekten düşündürücü. Ya bizim girişimimizden sonra aklına geldi ya da ön almak istedi. Biz her türlü çalışmaya, her türlü çağrıya açık fikirlilikle bakarız. Kategorik olarak önyargı oluşturmayız. Henüz detaylarını ve ne amaçladıklarını bilmiyoruz. Türkiye’yi yöneten zihniyet güçler ayrımına, yargı bağımsızlığına inanmıyor. Bu iki faktör olmadan Anayasanın neresine ne değişiklik getirirseniz getirin, ülkenin sorunlarına çözüm getiremezsiniz. Ülkenin sadece yönetim sistemi sorunu yok, aynı zamanda yönetenlerin zihniyetiyle ilgili ciddi bir sorunu var" değerlendirmesinde bulundu.

AKŞENER VE DAVUTOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

Geçtiğimiz hafta diğer siyasi partilerle güçlendirilmiş parlamenter sistemin detaylarıyla ilgili istişare ve diyalog süreci başlattıklarını belirten Babacan "Bu niyetimizi Sayın Kılıçdaroğlu’na ve heyetine ifade ettik, onlar da bu süreci başlatmayı kabul ettiler. Perşembe günü Sayın Akşener’i, pazartesi günü sayın Davutoğlu’nu ziyaret edeceğim. Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle de istişare ve diyalog sürecini başlatmak istiyoruz. Bu sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Türkiye’nin en önemli ihtiyacı budur" dedi.



