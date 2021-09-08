Babacan'dan 'faiz' çıkışı: Siz kimin adamısınız?

08 Eylül 2021 Çarşamba, 14:20

DEVA Partisi Genel Bakanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin 1. Olağan Etimesgut İlçe Kongresi’nde konuştu.

Hükümet'in açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nın akıbetini soran Babacan, "Bir söz var ‘Allah Erdoğan’ı prompterından ayırmasın’ diye. Prompterdan ayrılınca kural kalmıyor, temel hukuk ilkeleri bir kenara itiliyor." dedi.

Babacan, son 6 yılda yapılan faiz ödemelerindeki katlanmaya da dikkat çekerek "Yıllık 50 milyar lira faiz ödeyenler faiz lobisinin adamı oluyor da 180 milyar, 240 milyar, 290 milyar faiz ödeyenler kimin adamı oluyor?" diye sordu.

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"SAYIN ERDOĞAN’I GÖRÜRSENİZ İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI’NI HATIRLATIN"

“Sayın Erdoğan, bundan altı ay önce bir ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ açıklamıştı. Hatta, Avrupa Birliği’nden fon alabilmek için, hibe ödemesinin son günü açıklamışlardı. Eğer görürseniz lütfen sayın Erdoğan’a hatırlatın. ‘Sizin açıkladığınız bir insan hakları eylem planı vardı, o ne oldu?’ diye bir sorun. Geldiğimiz noktada, İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan 130 hedeften sadece 36 tanesi uygulanmış. Çünkü mevcut iktidarın insan hakları diye bir gündemi yok. Bugünkü iktidarın kendisi bir hak ve özgürlük sorunu haline geldi.

Sayın Erdoğan tüm vaat ettiklerini unuttu. Oysa o gün önündeki prompterdan hukukun temel ilkelerini tek tek okumuştu. Bir söz var ‘Allah Erdoğan’ı prompterından ayırmasın’ diye. Prompterdan ayrılınca kural kalmıyor, temel hukuk ilkeleri bir kenara itiliyor.

"VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTMUYORSUNUZ, HANGİ GÜVENDEN BAHSEDİYORSUNUZ?"

Sayın Erdoğan, daha bu sene partinizin kongresinde duvarlara kocaman harflerle güven ve istikrar yazdınız. Siz daha kendi açıkladığınız plana uymuyorsunuz. Kendi verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Taahhüt ettiğiniz hedefleri yerine getirmiyorsunuz. Siz temel insan haklarıyla ilgili eylem planı açıklayıp, tarih ve gün verip buna uymazsanız, hangi güvenden bahsediyorsunuz? Daha güven sınavından geçmemiş bir iktidarın istikrardan bahsetmesi mümkün değil.

"ALIN, O BÜYÜME SİZİN OLSUN’

Sözüm sayın Erdoğan’a: Etrafınızdaki 3-5 kişi daha zengin olduysa, ülkede lüks araç satışı rekorlar kırıyorsa ama aynı anda bu milletin tertemiz aileleri, pazarın son saatlerinde yere dökülmüş sebze meyveleri toplayarak karnını doyurmaya çalışıyorsa, alın o büyüme sizin olsun. Zaten bu büyüme milletin büyümesi değil, hükûmetin ve etrafını saran üç beş zenginin büyümesi.

"290 MİLYAR TL FAİZ ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEYENLER, SİZ KİMİN ADAMISINIZ?"

Türkiye’nin devlet bütçesindeki faiz ödemesi 2003-2015 arasında 50 milyar lira mertebesindeydi. Bu yıl 180 milyar. Gelecek sene 240 milyar. Ondan sonraki sene 290 milyar. Yıllarca ortalama 50 milyar lira mertebesinde seyreden faiz ödemesi varken o dönemin tertemiz bürokratlarına ‘faiz lobisinin adamı’ diyenler; bu sene 180 milyar, gelecek sene 240, sonraki sene 290 milyar faiz ödeyeceğini ilan ediyor. Peki, yüzde 6 faiz varken, bütçede 50 milyar lira faiz ödeneği varken ‘180, 240, 290 milyar faiz ödeyeceğim’ diyenlere soruyorum. Siz kimin adamısınız? Yıllık 50 milyar lira faiz ödeyenler faiz lobisinin adamı oluyor da 180 milyar, 240 milyar, 290 milyar faiz ödeyenler kimin adamı oluyor?

"ORTA VADELİ PROGRAM’DA YAPTIKLARI TAM BİR İTİRAF"

Orta Vadeli Program’da 2023 hedefi; kişi başına düşen mili gelir 10 bin 700 dolar. Biz 2008 yılında, biz 11.000 doları gördük. O rakamları 12 bin 600 dolara çıkarınca ‘2023 hedefimiz artık 25 bin dolardır’ dedik. Bu hükûmet Türkiye’yi tam 15 yıl geriye götürdü. Orta Vadeli Program’da açıklayarak yaptıkları da tam bir ‘itiraf’. Memleketi ne hale getirdiklerini rakamlarla ortaya koydular. İlk seçimden sonra artık Türkiye’nin daha geri gitmesine izin vermeyeceğiz.

"1 MİLYON İNSANIN İŞSİZ KALMASINA NEDEN OLANLAR İSTİHDAMIN 3,5 MİLYON ARTACAĞINI SÖYLÜYOR"

Orta vadeli ekonomik programı açıkladılar. Önümüzde üç yıllık dönemde büyümeyi yüzde 5,5’e yükselteceklermiş. Kim diyor bunu? Türkiye'nin büyüme hızını bizden sonra yarı yarıya indirenler diyor. Bu işler kağıtlara yazmakla düzelmez. Gördük işte mart ayında insan hakları eylem planını yazdılar, olmuyor. Önümüzdeki üç yıllık dönemde istihdamı 3,5 milyon kişi artıracaklarını söylüyorlar. Kim diyor bunu? Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber 1 milyon insanın işsiz kalmasına neden olanlar diyor.”