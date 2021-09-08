Yeni Şafak yazarı Acet dikkat çeken anket sonuçlarını paylaştı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 10:16

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında dikkat çeken sonuçlara yer verdi.

Acet, "Son anketler ne diyor?" başlıklı yazısında, Konsensüs Araştırma'nın 22/30 Ağustos tarihleri arasında bin 500 kişiyle yaptığı anketi değerlendirdi.

Ankette yer alan "Sizce Türkiye iyi mi yönetiliyor, kötü mü?" sorusunun yanıtlarını paylaşan Acet, "İyi yönetiliyor diyenler: yüzde 29,5. Kötü yönetiliyor diyenler: Yüzde 30,3. Ne iyi ne kötü diyenler: Yüzde 40,2" dedi.

Acet'in yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"Şöyle bir sonuç var orada:

İyi yönetiliyor diyenler: yüzde 29,5

Kötü yönetiliyor diyenler: Yüzde 30,3

Ne iyi ne kötü diyenler: Yüzde 40,2

İlk üçte ekonomiyle ilgili sorunların dillendirildiğini görüyoruz. Anketin Türkiye’nin sorunları ile ilgili bölümüne gelince. İlk üçte ekonomiyle ilgili sorunların dillendirildiğini görüyoruz.

İşsizlik diyenler: Yüzde 40,2

Enflasyon/Hayat pahalılığı diyenler: Yüzde 35,8

Gelir dağılımındaki eşitsizlik diyenler: Yüzde 27,7

Bu verilerin yukarıda aktardığımız erken seçim talebiyle ilgili verilerle çeliştiğini düşünenler olabilir. Ama hayır, öyle bir çelişki yok aslında. Toplumun çoğunluğu, 'Ülkenin en önemli güncel sorunu nedir?' sorusuna ekonomi başlığı altına giren cevaplar veriyor ancak, bu sorunların çözümü konusunda muhalefetten çok iktidara güvendiğini dile getiriyor.

Önümüzdeki bir yıl içerisinde ihracat, büyüme gibi alanlarda yakalanan güçlü ivme, hayat pahalılığı gibi geniş kitleleri doğrudan etkileyen alanlar için de yakalanabilirse, bu durum yapılacak ilk seçimde iktidar için ciddi avantaj teşkil edecek. Anketlerin diline bakılırsa, millet de işin bu kısmına umut bağlamış durumda galiba."