Babacan'dan HDP binasına saldırı açıklaması

18 Haziran 2021 Cuma, 15:47

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Isparta’da partisinin Merkez İlçe Kongresi’nde konuştu. Sözlerine ölümünün altıncı yıl dönümü vesilesiyle 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i anarak başlayan Babacan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

AKLA HAYALE SIĞMAYACAK BİR DÜZEN KURULMUŞ

İddialara göre; suç örgütlerinin liderleri, siyasetçiler, bürokratlar, iş insanları ve medya mensupları arasında akla hayale sığmayacak bir düzen kurulmuş. Televizyonlarda sıkça görünen bir gazeteci, bir iş insanı ile adli makamlar arasında arabuluculuk yapmaya kalkmış. Devlet içi kliklerden söz ediliyor. Deniyor ki o gazeteci 10 milyon avro istemiş. Kokuşmuş suç örgütleriyle iç içe geçmiş olaylar kabineden bir ismin etrafında dönüyor dolaşıyor. İki kere canlı yayına çıktı. Adı geçen gazetecilerden birisi de karşısındaydı. Tüm halka kurulan kumpasa bakın. Soruyu soran da cevaplayan da iddiaların içerisinde. O gazetecinin yükünü çalıştığı medya grubu taşıyamadı. Gazeteci istifa etmek zorunda kaldı. Peki onunla ilgili iddiaların kaç katı iddiaların ortasında adı geçen o bakanın yükünü Sayın Cumhurbaşkanı nasıl çekiyor, ben anlamıyorum.

SAYIN ERDOĞAN SES ÇIKARMAYACAK MISINIZ?

Sayın Erdoğan, ülkenin iç güvenliğini sağlamakla görevlendirdiğiniz bu kişinin kendisinin bir güvenlik sorunu olmasına ses çıkarmayacak mısınız? İnadınıza devam mı edeceksiniz yoksa daha henüz duymadığımız dizinin devamında farklı şeyler olabilir diye mi harekete geçmiyorsunuz? Kimse babasının parasıyla bu işleri yapmıyor.

HDP BİNASINA SALDIRIYA TEPKİ

Türkiye’yi, bir siyasi partinin il binasında gündüz gözüyle cinayet işlenen bir ülke haline getirdiler. Sayın Bahçeli’nin çabalarıyla mafyaya özel af çıkarılıyor. Siyasal şiddet her sokak başında karşımıza çıkıyor. Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Derhal siyasal şiddete karşı sağlam bir duruş ortaya koyun. Sizin naralarınızı çok duyduk. İsteyince yapabiliyorsunuz. Bir 'eyy' narası da şu mafyaya çeteye çekiverin.

AZERBAYCAN’DA GEÇEN DİYALOGLAR İBRETLİK

Sözde ülke büyüyecekti, güçlenecekti. Türkiye büyümedi ama sayın Erdoğan’ın yanında kümelenen üç-beş zengin daha da büyüdü. İki gün önce dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yayınlanan bazı görüntüler vardı. Yine malum şirketlerden bazılarının isimleri geçiyor. İbretlik görüntüler, ibretlik diyaloglar.

EKONOMİ SAVUNMASINDA REZERV, HAVA SAVUNMASINDAKİ FÜZE GİBİ KALKANDIR

Likiditenin uluslararası piyasalarda biraz sıkılaşacağı bir döneme doğru gidiyoruz. FED toplantısı ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen sinyaller önümüzdeki dönemin para politikaları açısından faizin kademe kademe yükseltileceği bir dönem olarak görünüyor. Bu dönemde Türkiye’nin korunma mekanizmalarına ihtiyacı var. En önemli koruma mekanizması ülkenin merkez bankası rezervleridir. Nasıl hava savunma sistemiyle ilgili füzeler, savaş uçakları önemliyse, ülkenin ekonomik sisteminin savunmasında da merkez bankasının rezervleri en önemli kalkandır. Bunlar ne yaptı? 130 milyar dolarlık rezervi cayır cayır sattılar. Şu an rakam, yuvarlayarak söylüyorum, eksi 60 milyar dolar.