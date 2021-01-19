Babacan'dan Rakel Dink'e telefon

19 Ocak 2021 Salı, 12:03

Babacan, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Agos Gazetesi'nden çıktığı sırada İstanbul'da katledilen Dink'i ölüm yıldönümünde andı. Babacan, gazeteci Dink'in eşi Rakel Dink'i arayarak, ülkemizin değerli bir aydını, düşünce dünyamızın önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Babacan, sosyal medya hesabından da Ermenice “kardeşim” anlamına gelen #BuradasınAhparig" etiketiyle paylaşım yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Bu ülkeyi 'cennete çevirmeye talip' iken güvercin tedirginliğine mahkum edilen sevgili Hrant Dink’i katledilişinin 14. yılında saygıyla anıyorum. #BuradasınAhparig"