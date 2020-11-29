Babacan'ı karşısında görünce oyun havası oynamaya başlayan esnaf: Çıldırdık

Eskişehir'de esnaf, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı karşısında görünce oyun havası oynamaya başladı. Esnaf Babacan'a "Vergileri ödeyemiyoruz, kiraları ödeyemiyoruz, çıldırdık artık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2020 Pazar, 18:08
Babacan'ı karşısında görünce oyun havası oynamaya başlayan esnaf: Çıldırdık
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Partisinin il kongresi için Eskişehir'e giden Babacan, kongreden önce Eskişehirli esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir esnaf, Babacan'ı karşısında görünce arkadaşı ile birlikte oyun havası açıp oynamaya başladı. Esnaf, kendisine yaklaşan Babacan'a "Vergileri ödeyemiyoruz, kiraları ödeyemiyoruz. Çıldırdık" dedi.

Esnaf karşılıklı oynamaya devam ederken bir vatandaş Babacan'a "Oynayabilir misiniz?" diye sordu.

İşte o görüntüler:


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