Babacan'ı karşısında görünce oyun havası oynamaya başlayan esnaf: Çıldırdık

29 Kasım 2020 Pazar, 18:08

Partisinin il kongresi için Eskişehir'e giden Babacan, kongreden önce Eskişehirli esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir esnaf, Babacan'ı karşısında görünce arkadaşı ile birlikte oyun havası açıp oynamaya başladı. Esnaf, kendisine yaklaşan Babacan'a "Vergileri ödeyemiyoruz, kiraları ödeyemiyoruz. Çıldırdık" dedi.

Esnaf karşılıklı oynamaya devam ederken bir vatandaş Babacan'a "Oynayabilir misiniz?" diye sordu.

İşte o görüntüler: