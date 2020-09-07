Babasının hediye ettiği 28 şişe viski, ev kredisine peşinat oldu

07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:54

İngiltere’de babasının 18 yaşına geldiğinde açması şartıyla her yıl yaş günü hediyesi olarak 18 yıllık bir şişe viski aldığı 28 yaşındaki Matthew Robson, bu süreçte oluşan koleksiyonu ev almak için satışa çıkardı. Robson’ın satacağı 28 şişe Macallan marka single malt viskiye toplamda 40 bin sterlinden (395 bin TL) fazla değer biçiliyor. Robson bu parayı, konut kredisi için peşinat olarak kullanacak.

Koleksiyondaki şişelerin her biri, alındığı yıldan 18 sene önce imal edilmiş.



Duvar'ın BBC’den aktardığı habere göre, 1992 yılında doğan Matthew Robson’ın babası Pete, oğluna her yaş gününde 18 yıllık bir şişe Macallan single malt viski hediye etti. Bir İskoç olan Pete, 1992 yılında aldığı aldığı 1974 yapımı ilk şişeyi ‘bebeğin başını ıslatmak için’ kullandıklarını söyleyip “18’inci yaş gününde 18’er yıllık 18 şişe viskiye sahip olmasının ilginç olacağını düşündüm” dedi.

Pete Robson aile içindeki bu ‘geleneği’ biraz da şans eseri sürdürebildiklerini söylerken, Matthew Robson “İçki içmek için çok genç olduğumdan bunun biraz tuhaf bir hediye olduğunu düşünüyordum. Fakat şişeleri hiç açmamam konusunda çok sıkı kurallar vardı ve buna uymayı başardım” dedi.

Şimdi Robson’ın koleksiyonu, viski uzmanı Mark Littler tarafından satışa çıkarılacak. Koleksiyonu ‘mükemmel set’ olarak tanımlayan Littler, New York ve Asya’dan talep olduğunu söyledi.