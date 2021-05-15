Babasının yaptığı 150 liralık düzenekle ilk adımlarını atan Özge, protez bacakla bayrama koşarak girdi
Antalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 8 yaşındaki Özge, en son ‘baba koşabilecek miyim?' sorusu üzerine duyarlı vatandaşların yardımda bulunarak aldığı proteziyle ilk koşu antrenmanını gerçekleştirdi.
Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (41) ve eşi İlknur Yıldırım’ın (37) 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. Özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden 7 yaşındaki Özge Yıldırım, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı.
Makara sistemiyle evde yürümeye
çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir
Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını
karşıladı. İstanbul’da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni
proteziyle taburcu oldu. Antalya’da kullandığı protezden daha gelişmiş
özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına
yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.
DOĞRAMA ATÖLYESİNDE BABASI, KIZININ
HAYALLERİ İÇİN UĞRAŞTI
Daha önce kızının koşabilmesi
için bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir ederek
koşması için çabalayan Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip
parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı
kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale
getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım,
ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi. Baba ile
kızı koşma hayalleri kurarken ilerleyen zaman ve Özge’nin boyunun uzaması protezin
değişme ihtiyacını doğurdu.
İhlas Haber Ajansı’nın 14 Haziran
2020 tarihinde Özge’nin koşmak istediğine yönelik haber sonrası aileye
vatandaşlar ve ismini açıklamak istemeyen özel bir dernek maddi yardımda
bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin lira
maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum süreci için İstanbul’a gitti. Fatih’te
özel bir protez merkezinde yeni protezi takılan Özge, 3 hafta sürecek uyum
sürecinde uzmanlarla birlikte yürüme eğitimi aldı.
İLK KOŞU HEYECANINI YAŞADI
Yeni protezine uyum sağladıktan
sonra koşmak için gün sayan Özge, bugün evinin yakınındaki bir parkta koşu
antrenmanı yaptı. Babasının desteği olmadan yürüyebilen Özge, biraz parkta
oynadıktan sonra antrenmana başladı. Oldukça heyecanlı görünen Özge, önce
babasının desteğiyle, ardından tek başına hızlı adımlarla koşmanın mutluluğunu
yaşadı.
'KOŞMAK HAYALİMİZDİ'
Baba Ali İhsan Yıldırım, kızının
yürüme ve koşmada becerisinde her geçen gün ilerlediğini belirterek, “Önceden
yürüyemezken, ayakta duramazken şimdi tek başına yürüme ve koşmanın ilk
adımlarını atacak. Koşmak hayalimizdi. İlk antrenmanında benim desteğimle yavaş
da olsa koştu. Bu zamanla ilerleyecek. Bana tutunmadan da onun koşmasını
sağlayacağım. İnşallah o günleri de göreceğiz” dedi.
'PANDEMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ'
Tam kapanma döneminin kendileri
açısından zor geçtiğine de değinen Yıldırım, evlerine yakın bölgedeki parka ilk
defa çıktıklarını, aralarıyla farklı yerlere gidemediklerini dile getirdi.
Eğitim konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, evde eğitim gören kızının pandemiden dolayı geri kaldığını, pazartesi gününden itibaren tekrar başvuruda bulunacaklarını aktardı. Minik Özge ise, ‘Koştum. Sevinçliyim” diyerek mutluluğunu babasıyla paylaştı.
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