Sığ suya balıklama atlayınca felç geçirmişti: Şimdi 30 madalyalı yüzücü

14 Mayıs 2021 Cuma, 13:57

Bedensel engelli milli yüzücü Beytullah Akyıldız, bundan 10 yıl önce arkadaşlarıyla Göksu Nehri’ne gitti. Arkadaşları gibi o da sığ suya balıklama atladı.



Ancak Akyıldız, suya dalınca boynundan aşağısında his kaybı yaşadı. Hareketsiz kalan yüzücü, ikizi tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Akyıldız’ın MR’ı çekildi. Boynu kırılmıştı. Doktorlar ona omuriliğinin zedelendiğini, bir daha yürüyemeyeceğini söyledi.

KORKUSUNU KAPLICADA YENDİ

Milli yüzücü, olaydan sonra suya girmeye çekindi. Çünkü boğulma korkusu yaşıyordu. Suya ilk girişini, babasıyla gittiği Nevşehir’de kaplıcalarda oldu.

Orada ancak bir saat suda kaldıktan sonra korkusunu yenmeyi başardı. Bu sırada yoğun bir fizik tedavi süreci de devam ediyordu. Milli yüzücü, tedavi sürecinden sonra kollarını hareket ettirmeye başladı. Durumunu “Yaşayabilecek duruma gelmiştim” diye özetliyor. Babasına ise ‘üzerinde çok emeği’ bulunduğu için müteşekkir: “Ben bu duruma gelebildiysem babam sayesinde.”

Akyıldız, boynunun kırıldığı günü “Atladım, ondan sonrası tamamen bir boşlukta gibiydi” sözleriyle anlatıyor. Milli yüzücü, 2 metreden daha sığ suya balıklama atlamama konusunda gençleri uyarıyor.

Akyıldız, “Evet özgürlüğümü suda kaybetmiş olabilirim ama tekrardan suda hiç olmadığım kadar özgürüm. Suyun içinde istediğim hareketleri yapabiliyorum, ayakta durabiliyorum ve yüzebiliyorum” diyor.

İLK YARIŞINDA ALTIN KAZANDI

Milli yüzücü, kolları ve sırt kasları gelişim gösterdikten sonra yüzme müsabakalarına hazırlandı. Katıldığı ilk organizasyon, Alanya’da 2016’da düzenlenen Türkiye Engelliler Yüzme Şampiyonası’ydı. Burada üç altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Beytullah Akyıldız, Alanya’da elde ettiği başarıyla Türkiye şampiyonu olurken, Avrupa’da yarışmak için gereken dereceyi elde etti. Beytullah şimdi Avrupa’da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

30 MADALYASI VAR

Akyıldız, şunları anlatıyor: “Mücadeleme devam ettim ve bu süreçte tüm turnuvalara katıldım, şu an 30 madalyam var. En son 2019 yılında Aksaray’da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda tekrar şampiyon olarak Avrupa barajını bir daha aştım. Uluslararası Belarus Yüzme Şampiyonası’na katıldım ve en iyi derecelerimi elde ederek üç gümüş madalya aldım. Bundan sonra da en büyük hedefim, Avrupa’da, dünyada veya olimpiyatlarda kürsüde İstiklal Marşı’mızı okutmak ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak tüm ülkemizi gururlandırmak. En çok da annemi gururlandırmak istiyorum, benim yüzmem için çok mücadele etti, yorulduğum anda elimden o tuttu.”

Milli yüzücü, evde eğitimini tamamlarken, 2014’te, 18 yaşındayken online KPSS sınavına da girmiş. Sınavda ilk 1000’de yer almış. Akyıldız, altı yıldır devlet memur olarak çalışıyor.