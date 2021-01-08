BAE, Katar'la anlaşmasının ardından sınır geçiş noktalarını açacak
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar ile varılan anlaşma gereği 3,5 yıldır kapalı olan tüm sınırları yarından itibaren yeniden açacağı belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'la olan kara, hava ve deniz sınır geçiş noktalarını yarından itibaren açacak. Suudi Arabistan, Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi zirvesinde Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak ve İran'a karşı Arap ülkelerinin birlikteliğini güçlendirecek anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasında Katar'la olan diplomatik, ticari ve ulaştırma alanındaki ilişkilerini kesmişti. Boykot yapmakta olan 4 ülke, Katar'ı terörizmi desteklemekle suçluyorlardı, Katar ise bu iddiaları reddederek, ambargonun kendi egemenliğine karşı konulduğunu belirtiyordu.
Arap ülkeleri arasındaki bu anlaşmazlık sonucu bölgesel birliğin bozularak İran'ı çevreleme çabalarının aksadığına inanan ABD ve Kuveyt taraflar arasındaki anlaşmazlığı bitirmeye çalışıyorlardı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir yetkili dün yaptığı açıklamada, Katar ile Katar'ı boykot eden ülkeler arasındaki ticaret ve ulaşımın bir hafta içinde yeniden başlayabileceğini söylemişti.
Kaynak: Reuters/AA
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