BAFTA Ödülleri 74. kez sahiplerini buldu

12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:57

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından bu yıl 74. kez dağıtılan BAFTA Ödüllerini kazananlar belli oldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da seyircisiz olarak düzenlenen töreni Edith Bowman ve Dermot O’Leary sundu. Törene, tüm adaylar çevrimiçi katıldı.

Törende ödülü açıklayan isimler arasında ise Priyanka Chopra Jonas, Chiwetel Ejiofor, Hugh Grant, Richard E Grant, Tom Hiddleston, Felicity Jones, James McAvoy, Jonathan Pryce, Anna Kendrick ve Renee Zellweger yer aldı.

Daha önce törene katılacağı belirtilen BAFTA Başkanı olan Prens William, Prens Philip’in vefatı nedeniyle programını iptal etti. Törende, BAFTA’nın ilk başkanı olan Prens Philip de anıldı.

BAFTA özel ödülü “Fellowship” ise sinema sanatına yaptığı katkılardan dolayı yönetmen Ang Lee’ye verildi.

Bu yıl ödül törenini ikiye ayırmaya kararı veren Akademi, dün Londra’da yapılan ilk törende geneli teknik daldaki 8 ödülü dağıtmıştı.

İşte 2021 BAFTA ödülünü kazananlar...

En İyi Film:

Nomadland

En İyi İngiliz Filmi:

Promising Young Woman

En İyi İngiliz Kısa Film:

The Present

Yabancı Dilde En İyi Film:

Another Round

En İyi Kadın Oyuncu:

Frances Mcdormand – Nomadland

En İyi Erkek Oyuncu:

Anthony Hopkins – The Father

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Yuh-Jung Youn – Minari

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

En İyi Yönetmen:

Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Belgesel:

My Octopus Teacher

En İyi Animasyon Film:

Soul

En İyi İngiliz Kısa Animasyon:

The Owl and the Pussycat

En İyi Özgün Senaryo:

Promising Young Woman - Emerald Fennell

En İyi Uyarlama Senaryo:

The Father - Christopher Hampton, Florian Zeller

En İyi Müzik:

Soul - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

En İyi Görüntü Yönetimi:

Nomadland -Jashua James Richards

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı:

His House – Remi Weekes

En İyi Kurgu:

Sound of Metal - Mikkel E.G. Nielsen

En İyi Yapım Tasarımı:

Mank

En İyi Kostüm Tasarımı:

Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Saç ve Makyaj:

Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Ses:

Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt:

Tenet

En İyi Kadro:

Rocks

Yükselen Yıldız Ödülü:

Bukky Bakray