BAFTA Ödülleri 74. kez sahiplerini buldu
2021 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Geceye En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın oyuncu ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alan Nomadland filmi damga vurdu.
İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından bu yıl 74. kez dağıtılan BAFTA Ödüllerini kazananlar belli oldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da seyircisiz olarak düzenlenen töreni Edith Bowman ve Dermot O’Leary sundu. Törene, tüm adaylar çevrimiçi katıldı.
Törende ödülü açıklayan isimler arasında ise Priyanka Chopra Jonas, Chiwetel Ejiofor, Hugh Grant, Richard E Grant, Tom Hiddleston, Felicity Jones, James McAvoy, Jonathan Pryce, Anna Kendrick ve Renee Zellweger yer aldı.
Daha önce törene katılacağı belirtilen BAFTA Başkanı olan Prens William, Prens Philip’in vefatı nedeniyle programını iptal etti. Törende, BAFTA’nın ilk başkanı olan Prens Philip de anıldı.
BAFTA özel ödülü “Fellowship” ise sinema sanatına yaptığı katkılardan dolayı yönetmen Ang Lee’ye verildi.
Bu yıl ödül törenini ikiye ayırmaya kararı veren Akademi, dün Londra’da yapılan ilk törende geneli teknik daldaki 8 ödülü dağıtmıştı.
İşte 2021 BAFTA ödülünü kazananlar...
En İyi Film:
Nomadland
En İyi İngiliz Filmi:
Promising Young Woman
En İyi İngiliz Kısa Film:
The Present
Yabancı Dilde En İyi Film:
Another Round
En İyi Kadın Oyuncu:
Frances Mcdormand – Nomadland
En İyi Erkek Oyuncu:
Anthony Hopkins – The Father
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Yuh-Jung Youn – Minari
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
En İyi Yönetmen:
Chloé Zhao – Nomadland
En İyi Belgesel:
My Octopus Teacher
En İyi Animasyon Film:
Soul
En İyi İngiliz Kısa Animasyon:
The Owl and the Pussycat
En İyi Özgün Senaryo:
Promising Young Woman - Emerald Fennell
En İyi Uyarlama Senaryo:
The Father - Christopher Hampton, Florian Zeller
En İyi Müzik:
Soul - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross
En İyi Görüntü Yönetimi:
Nomadland -Jashua James Richards
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı:
His House – Remi Weekes
En İyi Kurgu:
Sound of Metal - Mikkel E.G. Nielsen
En İyi Yapım Tasarımı:
Mank
En İyi Kostüm Tasarımı:
Ma Rainey’s Black Bottom
En İyi Saç ve Makyaj:
Ma Rainey’s Black Bottom
En İyi Ses:
Sound of Metal
En İyi Görsel Efekt:
Tenet
En İyi Kadro:
Rocks
Yükselen Yıldız Ödülü:
Bukky Bakray
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