Ünlü oyuncu Sir Anthony Hopkins ödülü kazandığını komşusundan öğrendi
İngiliz oyuncu Sir Anthony Hopkins 74. Bafta Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Törene katılmayan Hopkins’in ödülü kazandığını nasıl öğrendiği ise bir hayli ilginç.
İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA)
tarafından bu yıl 74. kez dağıtılan BAFTA Ödülleri Londra'daki Royal Albert
Hall'da seyircisiz olarak düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl “The
Father” adlı filmdeki rolüyle aday gösterilen Sir Anthony Hopkins gecede En İyi
Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
Çok az ismin fiziksel olarak katıldığı törende
ödüllere aday gösterilen isimler kendi evlerinde Zoom uygulaması aracılığıyla
törene katıldı. Ne var ki Sir Anthony Hopkins evinden de olsa törene katılmayan
nadir isimlerden biriydi.
BBC’nin haberine göre Hopkins ödül açıklandığı resim yaptığını söyledi ve ekledi: “Sessiz sakin resim yaparken birden komşudan çığlıklar yükseldi. Doğrusu bir futbol maçı seyrettiklerini sandım. Sonra gelip ödül kazandığımı söylediler.”
Bafta tarihinde bu ödülü kazanan en yaşlı oyuncu ünvanını da alan Hopkins “The Father” filminde canlandırdığı rol için de “Yaşlıymış gibi yapmam gerekmedi, çünkü ben zaten yaşlıyım” dedi.
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