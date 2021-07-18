Bağcılar’da çocuk işçilere cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

18 Temmuz 2021 Pazar, 09:45

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde bir erkek kuaföründe çalışan iki çocuk işçi, aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.

Çocuklarının ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi kuaförün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı.

Araya girenlerin linç edilmekten kurtarılan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.