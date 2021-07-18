Bağcılar’da çocuk işçilere cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Bağcılar'da iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde bir erkek kuaföründe çalışan iki çocuk işçi, aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.
Çocuklarının ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi kuaförün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı.
Araya girenlerin linç edilmekten kurtarılan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Haberler
- Nirengi Derneği ensest gerçeğini ortaya koydu: Vakaların üçte biri aile içi istismar
- Çocuk istismarcısı Uşşaki Tarikatı liderinin müritleri, çocuğun ailesine saldırdı!
- Z kuşağının kâbusu: İstismar ve işsizlik
- Kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan imam: "Böyle bir olay yaşansa bir daha oyun oynamaya gelmezdi"
Video Haberler
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
En Çok Okunan Haberler
- A101 bozulan ürünleri zorla çalışanlarına satıyor!
- Erdoğan, yeni ittifak peşinde
- Son anketi paylaştı! Cumhur ittifakını üzecek sonuç
- Limanda dev uyuşturucu operasyonu!
- Cengiz Holding'den 'Melih Bulu' açıklaması
- 'Tarihi geçmiş aşıları kullandılar' iddiası
- Eski Fenerbahçeli oyuncu, trafik kazasında yaralandı
- Türkiye-Suudi Arabistan toplantısında tepki çeken kare
- Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması
- İsrail Başbakanı'ndan Pfizer'le ilgili kritik iddia