Bağcılar’da çocuk işçilere cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Bağcılar'da iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

AA
18 Temmuz 2021 Pazar, 09:45
Bağcılar’da çocuk işçilere cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
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Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde bir erkek kuaföründe çalışan iki çocuk işçi, aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.

Çocuklarının ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi kuaförün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı.

Araya girenlerin linç edilmekten kurtarılan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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