Kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan imam: "Böyle bir olay yaşansa bir daha oyun oynamaya gelmezdi"

06 Temmuz 2021 Salı, 16:02

2018 yılında İstanbul'dan tatil için dedesinin yaşadığı köye gelen S.K.'ye, iddiaya göre, Kuran öğrenmek için gittiği kursta caminin imamı cinsel istismarda bulundu. Küçük kızın durumu anlatması üzerine ailesi, savcılığa giderek imam İ.T.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.T., ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İ.T. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık İ.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. İ.T., söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kursta böyle bir şeyin yaşanmadığını savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kendisi hakkında soruşturma başlattığını söyleyen İ.T., "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Eğer yaşansa S.K. bir daha oraya oyun oynamaya gelmezdi. Olay tarihinden sonra birçok kez oyun oynamak için bisiklete binmek için aynı yere geldi. İfadeleri çelişkilidir. Böyle bir olay hiç yaşanmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, S.K.'nın ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.