Bağdat'ta patlama: Ölü ve yaralılar var
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kazımiye semtinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 14'ünün de yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Kazımiye semtindeki bir restoranın önünde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.
Sputnik Türkiye'nin Sky News'e dayandırdığı habere göre, güvenlik kaynağı, patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu bilgisini veren kaynak, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
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