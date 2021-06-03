Bağdat'ta patlama: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kazımiye semtinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 14'ünün de yaralandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 22:55
Bağdat'ta patlama: Ölü ve yaralılar var
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Kazımiye semtindeki bir restoranın önünde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Sputnik Türkiye'nin Sky News'e dayandırdığı habere göre, güvenlik kaynağı, patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu bilgisini veren kaynak, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.


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