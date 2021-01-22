Bağdat’taki en az 32 kişinin öldüğü saldırıları IŞİD üstlendi

22 Ocak 2021 Cuma, 10:54

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kalabalık bir pazarda düzenlenen 2 intihar saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Reuters’ın aktardığına göre IŞİD, Amaq haber ajansı telegram kanalı aracılığıyla Bağdat'taki intihar saldırılarının sorumluluğunu üstlendi. Yetkililer, Bağdat'ta 3 yılın ardından gerçekleşen iki büyük intihar saldırısını terör örgütü IŞİD'in yeniden canlanmasının olası bir işareti olarak nitelendirdi.

Bağdat'ta en son Ocak 2018'de bu çapta bir intihar saldırısı düzenlenmiş, aynı meydanda 35 kişi hayatını kaybetmişti. Irak ordusu 2017 yılında IŞİD’i tamamen yenilgiye uğrattıklarını açıklamıştı.

IRAK CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda intihar eylemi sonucu düzenlenen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Karanlık odaklar bu iki patlamayla ulusal kazanımları ve halkın barış ve geleceğini hedef almak istedi. Ülkemizin istikrarını hedef alan bu sahte girişimlerin şiddetle karşısında duruyoruz.”

GÜVENLİK AÇIĞINA SORUŞTURMA

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik ve istihbarat kurumlarının karar mercilerindeki çok başlılığa ve dağılmaya izin vermeyiz. Terörle savaşımız bitmedi ve bu uzun vadeli bir savaş" açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Kazımi, Bağdat'taki saldırıda yaşanan güvenlik açığının nedenlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması için de acil soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Kaynak: Reuters/AA