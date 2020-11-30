Bağımsız Kültür Sanat Sen Başkanı Kafa: ‘Pandemi sonrasını kitaplara dökmeliyiz’

30 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Kafa, “Mesela İngiltere, pandeminin başında bütün tiyatroları kapattı ve ‘Geçen yıl ne ciro yaptıysanız aynı rakamın yüzde 70’ini ödeyeceğiz’ dedi.

Royal Academy, 2 yıl boyunca kapalı olacağını açıkladı. Bunlar tabii ki ekonomiyle doğru orantılı çalışmalardır. Ancak biz ne yapacağımızı açıklamadık. Sanatı bir kapattık bir açtık” dedi.

Salgın sonrası için de çağrı yapan Kafa, “Pandemi sonrasında yaşadığımız bu dönemi sahneye koymamız, kitaplara dökmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Bağımsız Kültür Sanat Sen Başkanı Kafa, koronavirüs salgını sırasında sanat alanında yapılabilecek çalışmaları anlattı.

Türkiye’nin sanat için belirleyeceği planını hazırlarken dünya örneklerine bakması gerektiğini söyleyen Kafa, “Mesela İngiltere, pandeminin başında bütün tiyatroları kapattı. Sonra tüm onlara ‘Geçen yıl ne ciro yaptıysanız aynı rakamın yüzde 70’ini ödeyeceğiz’ dedi.

Royal Academy tiyatrosu, Nisan ayında 2 yıl boyunca perdelerini kapattığını duyurdu. ‘Ancak 2 yıl boyunca edebi kurul yapacağız’ dedi. Bu kurulda pandemi sonrası eserlerin oluşturulması için çalışma yapacaklarını söylediler. Kurulda STK’lar, yönetmenler, yazarlar olacağı belirtildi. Yani zor şartları olumlu hale çevirecek bir uygulama yapıldı” ifadelerini kullandı. Benzeri çalışmaların Türkiye’ye uyarlanabileceğini belirten Kafa, “Bunlar tabii ki ekonomiyle doğru orantılı çalışmalardır. Ancak biz ne yapacağımızı açıklamadık. Sanatı bir kapattık bir açtık” dedi.

SANATÇILAR, VARSA CEPTEN YİYECEK

Tiyatrolar için açıklanan 12 milyonluk yardımın yetersiz olduğunu belirten Kafa, “İyi niyetliyiz ama salgını iyi yönetemiyoruz. Tiyatrolar için verilen bu paranın sahne emekçilerine gitmeyeceği açık. Bunların çoğu sahne için ödenen kiralara gidecek. Hükümet de bu rakamlarla özel tiyatroların bir eser koyamayacağını biliyor. Sadece parmağa bal çalmak ve eleştirileri kesmek için bu yardımları yapıyorlar” diye konuştu.

Sanatçıların yaklaşan kış döneminde sorun yaşayabileceğine işaret eden Kafa, “Sanatçılar kışı varsa kendi ceplerinden, ailelerinden geçirecekler ya da esas işleri dışında bir iş yapmak zorunda kalacaklar. Sanata bir yardım yapılması lazım ama bu yardımı yaparken dekorcuları da, ışıkçıları da, bale öğretmenlerini de, oyuncuları da düşünmek lazım” dedi.

‘DEVLET SERGİLERE GİTMELİ’

Sanatçıların ve bağımsız kuruluşların pandemi döneminde kendi başına bir çaba içinde olduğunu söyleyen Kafa, “Şu anda dijital sergiler deneniyor, sosyal medya üzerinden çalışmalar deneniyor. İstanbul Şişli’deki Mongeri Binası’nda, pandemi hikayesiyle uyumlu sergiler açılıyor. Bunların devlet kademesinde de ilgi görmesi, devlet insanlarınca ziyaret edilmesi, desteklenmesi lazım” çağrısı yaptı. Pandemi sonrası için sanatçılara da seslenen Kafa, “Şu an sanatçılar için, edebiyatçılar için zaman bol. Şu yaşadıklarımızı kaydetmemiz gerekiyor. Bu pandemi sonrasında yaşadığımız dönemi sahneye koymamız, kitaplara dökmemiz lazım. Veba gibi kolera gibi hastalıklar nasıl filmlere, oyunlara konu olduysa bu salgın da olabilir” dedi.