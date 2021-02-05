Bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında 'Boğaziçi Üniversitesi' soruşturması

05 Şubat 2021 Cuma, 11:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şık hakkında Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili paylaşımlarını gerekçe göstererek “suç işlemek için alenen tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlattı.



Açıklamada "Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; bağımsız milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında “Suç işlemek için alenen tahrik” suçundan soruşturma başlatıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



