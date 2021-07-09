Bağımsız ve feminist Black Widow

09 Temmuz 2021 Cuma, 10:57

Marvel’in süper kahramanlarından Black Widow’u ilk kez başrollerde erkek süper kahramanların boy gösterdiği 2010 yapımı Iron Man 2’de gördük. Böylelikle Black Widow, Marvel Comics filmlerinin ilk kadın kahramanı oluverdi. Aşırı seksi bir karakterdi, süper güçleri yoktu, özel aletleri ,cihazları yoktu, dövüş sanatlarında ve İstihbarat konusunda uzmandı, doğal bir çekiciliği, cazibesi vardı. Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson onbir yıl süresince Black Widow karakterini başarıyla canlandırdı. Avengers: Endgame’de (2019) Black Widow kendini feda etti ve yaşamını yitirdi.

On yıl sonra çekilen Black Widow’da (2021) karakter değişime uğradı, Natasha Romanoff bağımsız ve feminist bir süper kahramana dönüştü, karşımızda artık fiziksel ve psikolojik açıdan örselenmiş, ayakları yere basan bir genç kadın var. Marvel tarafından seçilen Avustralyalı kadın yönetmen Cate Shortland (Lore, Berlin Syndrome) izleyicinin beklentisiyle oynadığını belirtiyor: “Genç kadınların bu bu yeni Natasha Romanoff ile özdeşleşmellerini istiyorum. Mükemmel, teatral kadınlar ilgimi çekmiyor. Duygusal, aynı zamanda kendiyle savaşan Natasha’yı çok sevdim.”

“Geçmişimden kaçmaktan bıktım” diyen Natasha’nın geçmişine gidip gizli yönlerini, karanlık yüzünü keşfediyoruz. Yıl 1995, ABD’inde Ohio’dayız. Anne Melina Vostokoff (Rachel Weisz), baba Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour),küçük Natasha Romanoff (Eva Anderson), kız kardeşi Yelena Belova (Violet McGraw) evlerinde akşam yemeği için toplanmışlardır. Alexei hep birlikte büyük serüven yaşayacağız deyip ailesini acilen toparlar ve kaçmaya başlarlar. Havaalanına doğru son sürat giderken peşlerinde derin devlet vardır.. Aksiyon dozu yüksek kaçış sekansının ardından aile Küba’ya gelir. Burada Natasha ve Yelena, ebeveynlerinden koparılıp casus, suikastçı, eğitimli katil olarak yetiştirilmeleri için Kırmızı Oda’ya gönderilirler.

Aradan 21 yıl geçer. Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) Avengers olmuştur, kızkardeşi Yelena (Florence Pugh) Natasha gibi casus, suikastçıdır. Yolları Budapeşte’de kesişir. Baş düşmanı Dreykov’un (Ray Winstone) ölmediğini öğrenen Natasha yarım kalan işini bitirmeye karar verir. Hem geçmişiyle yüzleşmek hem de herşeyin başladığı yere dönmek istiyordur. Natasha Romanoff’un nasıl Black Widow’a dönüştüğünü izleriz.

Tüm aile Rusya’da buluşur, birlikte Dreykov’a karşı savaşır. Cate Shortland 007 James Bond’a saygıda bulunmayı unutmaz. Black Widow’da kadın karakterler ağırlıktadır. Filmin atmosferi yer yer mizah yüklü olsa da öteki Marvel yapımlarına göre daha baskın, karanlıktır. Tedirgin edici, boğucu, karmaşık, kaotik bir atmosfer içinde olaylar gelişir. Shortland yakın planlar ile gerçekçiliği, duygusallığı arttırır. Final sahnesinde Natasha’nın Dreykov’un ordusu sahipsiz genç kadınlardan kurduğu widowlarla mücadelesinde Rus Yeni Gerçekçilik akımına gönderme yapar. Mekan tasarımları, kostümler, renk ve müzik seçimleri başarılıdır.

Black Widow atipik bir Marvel yapımıdır. Başrolde bir kadın kahraman vardır, çevresi de güçlü, gözüpek kadınlarla çevrilidir. Bu değişim ABD’inde başlayan MeToo hareketinin sonrasına denk gelir. Marvel cinsiyetçi, cinsiyet farkı gözeten tutumunu bırakarak kadın süper kahramanlara yönelmenin zamanının geldiğini farketmiştir artık. Bunun en başarılı örneği de Wonder Woman’dır (2017). Black Widow’daki tüm kadınlar ataerkil erke, kötülüğe karşı isyan ederler.

Aile, kefaret, insanlık, geçmiş, olgunluk, ataerkillik, cinsiyet ayrımı, erk, kötülük, sorumluluk temalarını sorgulayan Black Widow’da Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, Olga Kurylenko, William Hurt, Ray Winstone oynuyor. Küçük Natasha rolünde oyuncu Milla Jovovich ile yönetmen Paul Anderson’ın kızları Ever Anderson var. Final jeneriğinin bitiminde Natasha’nın görevini kardeşi Yelena’nın üstlendiği sekans Black Widow devam filmlerinin yolda olduğunu duyuruyor.



































