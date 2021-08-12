Bağışıklığı zayıf olan kişiler... FDA’nın ardından Dr. Fauci’den üçüncü doz aşı açıklaması

12 Ağustos 2021 Perşembe, 15:55

Dr. Fauci, koronavirüs aşılarında üçüncü doz ile ilgili açıklamalarda bulundu. CBS’ye demeç veren Fauci, bağışıklığı zayıf olan kişiler için üçüncü doz takviye aşılarıyla ilgili kararın yakında alınacağını belirtti.

Beyaz Saray Tıp Danışmanı, gelecekte herkesin güçlendirici doza ihtiyacı olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Fauci, ‘bağışıklığın tehlikeye girmesi dışında, şu anda ek doz aşı vurma gereği hissetmiyoruz’ açıklamasında bulundu.

Fauci, insanların ilk aşı olduklarındaki tercih ettikleri markayla güçlendirici aşılarını yaptırmalarının gerekli olup olmadığı sorusuna, "Aynısıyla gitmeniz tercih edilir" yanıtını verdi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), Pfizer ve Moderna koronavirüs aşılarında bağışıklığı zayıf kişiler için üçüncü doz kararı vermeye hazırlandığı belirtilmişti.

Kaynak: CNN International