Bağışıklığı zayıf olan kişiler... FDA’nın ardından Dr. Fauci’den üçüncü doz aşı açıklaması
ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin ardından Beyaz Saray Tıp Danışmanı Dr. Anthony Fauci’den bağışıklığı zayıf olan kişiler için üçüncü doz açıklaması geldi.
Dr. Fauci, koronavirüs aşılarında üçüncü doz ile ilgili açıklamalarda bulundu. CBS’ye demeç veren Fauci, bağışıklığı zayıf olan kişiler için üçüncü doz takviye aşılarıyla ilgili kararın yakında alınacağını belirtti.
Beyaz Saray Tıp Danışmanı, gelecekte herkesin güçlendirici doza ihtiyacı olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Fauci, ‘bağışıklığın tehlikeye girmesi dışında, şu anda ek doz aşı vurma gereği hissetmiyoruz’ açıklamasında bulundu.
Fauci, insanların ilk aşı olduklarındaki tercih ettikleri markayla güçlendirici aşılarını yaptırmalarının gerekli olup olmadığı sorusuna, "Aynısıyla gitmeniz tercih edilir" yanıtını verdi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), Pfizer ve Moderna koronavirüs aşılarında bağışıklığı zayıf kişiler için üçüncü doz kararı vermeye hazırlandığı belirtilmişti.
Kaynak: CNN International
Video Haberler
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
- Pandaların oyunu ilgi topladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın katıldığı yayında prompter ve suflör detayı
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Kulede toplu Seks buluşması
- Ilıcalı yıllardır jüri yapmak istediği ismi ikna etti
- Erdoğan'ın danışmanından tuhaf 'göçmen' yorumu
- Altındağ'da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Bakan'dan emekli askerlere ‘susun’ talimatı
- Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu yaşamını yitirdi