NYT: FDA, Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısına gelecek ay tam onay verebilir
New York Times gazetesi, ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına gelecek ay tam onay vermeyi planladığını yazdı.
ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, acil kullanım onayı aldığı Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için mayıs ayında FDA'ya başvuruda bulundu.
New York Times gazetesinin haberine göre, Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının tam onayı için zaman çizelgesini hızlandıran FDA, süreci gelecek ayın başında tamamlamayı hedefliyor.
FDA, daha önce aşının tam onay almasının kamuoyunda daha fazla güven uyandıracağının farkında olduğu açıklamasında bulunmuştu.
FDA'ın Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığının ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.
Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından "acil kullanım onayı" verilmişti.
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