Bağışıklık için savaşan 10 besin

21 Kasım 2020 Cumartesi, 16:46

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin önemini hiç bu kadar çok konuşup yazıp çizmemiştik. Bağışıklık, hep ifade ettigimiz gibi bir sistemdir. Ve bu sistemi en doğru şekliyle güçlendirmek için sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku, stres yönetimi, hijyen, doğru yaşam alışkanlıkları birlikte çalışmalıdır.

Vücudunuzu belirli yiyeceklerle beslemek, bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına yardımcı olabilir.

Soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonları önlemenin yollarını arıyorsanız, ilk adımınız yerel bir pazarı ziyaret etmek olmalıdır. Yemeklerinizi bu 10 güçlü besini içerecek şekilde planlayın.

1- Turunçgiller

Çoğu insan nezle olduktan sonra doğrudan C vitaminine yönelir. Bunun nedeni bağışıklık sisteminizi desteklemesidir. C vitamininin enfeksiyonlarla savaşmanın anahtarı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırdığı düşünülmektedir.

Neredeyse tüm narenciye çeşitleri C vitamini bakımından zengindir. Greyfrut, portakal, mandalina, limon, misket limonu...

Vücudunuz onu üretmediği ve depolamadığı için, günlük C vitaminine ihtiyacınız vardır. Çoğu yetişkin için önerilen günlük miktar kadınlar için 75 mg, erkekler için için 90 mg’dir.

C vitamini soğuk algınlıgından daha çabuk kurtulmanıza yardımcı olsa da, Covid-19’a karşı etkili olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmadığını unutmayın.

2. Kırmızı dolmalık biber

Turunçgillerin herhangi bir meyve veya sebzeden en fazla C vitamini içerdiğini düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Kırmızı dolmalık biber, finike portakalına (45 mg) göre neredeyse 3 kat daha fazla C vitamini (127 mg ) içerir. Aynı zamanda zengin bir beta karoten kaynağıdır.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin yanı sıra, C vitamini cilt sağlığını korumanıza yardımcı olabilir. Vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü beta karoten, gözlerinizi ve cildinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

3- Brokoli

Brokoli, vitamin ve minerallerle doludur. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra lif ve diğer birçok antioksidanla dolu olan brokoli, tabağınıza koyabileceğiniz en sağlıklı sebzelerden biridir.

Besin değerini kaybetmemenin anahtarı onu olabildiğince az pişirmektir , buharda pişirme, gıdada daha fazla besin maddesi tutmanın en iyi yolu olduğunu göstermiştir.

4- Sarımsak

Sarımsak, dünyadaki hemen hemen her mutfakta bulunur. Yiyeceklere lezzet katar ve sağlığımız için yenilmesi gereken bir besindir.

İlk uygarlıklar enfeksiyonlarla savaşmadaki değerini kabul etti. Sarımsak ayrıca arterlerin sertleşmesini yavaşlatabilir ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğuna dair kanıtlar vardır.

Sarımsağın bağışıklık artırıcı özellikleri, allisin gibi yüksek konsantrasyonda kükürt içeren bileşiklerden gelir.

5-Zencefil

Zencefil, birçok kişinin hastalandıktan sonra başvurduğu bir besindir. Zencefil, boğaz ağrısı ve iltihaplı hastalıkları azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca mide bulantısına da iyi gelmektedir.

Pekçok tatlıda kullanılan zencefil, kapsaisinin akrabası olan gingerol maddesini içerir.

Zencefil ayrıca kronik ağrıyı azaltabilir ve hatta kolesterol düşürücü özelliklere sahip olabilir.

6-Ispanak

Ispanak, sadece C vitamini açısından zengin olduğu için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin enfeksiyonla mücadele yeteneğini artırabilecek çok sayıda antioksidan ve beta karoten ile dolu olduğu için listemize girdi.

Brokoliye benzer şekilde ıspanak, besin değerini muhafaza etmesi için mümkün olduğunca az pişirildiğinde en sağlıklısıdır. Bununla birlikte, hafif pişirme, A vitamininin emilimini kolaylaştırır.

7-Yoğurt

Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürmekte, bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci artırmaktadır.

8-Badem

Soğuk algınlığını önlemek ve bunlarla savaşmak söz konusu olduğunda, E vitamini de oldukça önemli bir vitamindir. Bununla birlikte, aynı zamanda bu güçlü antioksidan sağlıklı bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır.

Yağda çözünen bir vitamindir, yani yağ sayesinde düzgün bir şekilde emilir. Badem gibi kuruyemişler vitaminle doludur ve aynı zamanda sağlıklı yağlara sahiptir.

Yetişkinlerin her gün sadece 15 mg E vitaminine ihtiyacı vardır. Yaklaşık 46 tam, kabuklu badem olan yarım fincan badem porsiyonu, önerilen günlük miktarın tamamını sağlar.

9-Ayçekirdegi

Ayçekirdeği fosfor, magnezyum ve B-6 ve E vitaminleri gibi besinlerle doludur. E vitamini, bağışıklık sistemi fonksiyonunun düzenlenmesi ve sürdürülmesinde önemlidir. Yüksek miktarda E vitamini içeren diğer yiyecekler arasında avokado ve koyu yapraklı yeşillikler bulunur.

Ayçekirdeği selenyum bakımından da inanılmaz derecede yüksektir. Sadece 1 avuç içi kadar yendiginde ortalama bir yetişkinin günlük ihtiyaç duyduğu selenyumun neredeyse yarısını içerir. Hayvanlar üzerinde yapılan çeşitli çalışmalar, domuz gribi (H1N1) gibi viral enfeksiyonlarla mücadele etme potansiyelinde olumlu bulunmuştur.

10-Zerdeçal

Bu parlak sarı, acı baharat, hem osteoartrit hem de romatoid artrit tedavisinde bir anti-enflamatuar olarak yıllardır kullanılmaktadır.

Araştırmalar, zerdeçalın kendine özgü rengini veren yüksek konsantrasyonlarda kurkuminin egzersize bağlı kas hasarını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Curcumin bir bağışıklık güçlendirici (hayvan çalışmalarından elde edilen bulgulara dayanarak) ve bir antiviral olarak gelecek vaat ediyor.