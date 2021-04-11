Bahar nezlesi nedir? Bahar alerjisine neler iyi gelir?
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik bünyelere sahip kişiler bir takım rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Peki baharda alerjiye sebep olan unsurlar nedir ? Alerjiye karşı nasıl önlemler alınabilir, neler iyi gelir?
Toplumda sıkça bahar nezlesi ya da saman nezlesi olarak bilinen bahar alerjisi, mart, nisan ve mayıs aylarında havadaki polen miktarının artması sonucu başta burunda olmak üzere gözlerde, yüzde ve ciltte görülen belirtilere verilen alerjik bir hastalıktır. Polenin yanı sıra hayvan tüyü, küf, ev tozu, kirli hava ve sigara dumanı gibi alerjenler bahar nezlesini tetiklemektedir.
Bahar nezlesi olan kişilerde genelde burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, hapşırma, burun ve göz kaşıntıları, gözde sulanma, yüz ve vücutta kaşıntılar gibi alerjik belirtiler baş gösteriyor. Bu tarz belirtiler, hijyen ve el temizliğinin öne çıktığı, yüz ve göz ile temas edilmemesi gerektiği Covid-19 salgını döneminde koronavirüse yakalanma riskini de beraberinde getiriyor. Alerjik belirtiler yaşayan kişi istemsiz şekilde göz ve cilt kaşıma, hapşırma, burun silmek için maskeyi çıkarma eğilimi gösteriyor.
Uzmanlar, alerji kliniklerine gidip doktor kontrolünde alerji tespitinden sonra ilaç kullanımının bahar nezlesini hafif geçirmede büyük yardımı olduğunu belirtiyor.
Bahar alerjisinin rahatsız edici etkilerine önlem almak, belirtileri azaltmak için neler yapılabilir, hangi besinler tüketilebilir? İşte bahar aylarında rahat etmenizi sağlayacak öneriler:
DÜZENLİ DOKTOR KONTROLÜ
Doktorunuzun önerisiyle alerji testi yaparak sizde etki eden alerjenlere maruz kalmamalısınız. Doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçlarınızı düzenli kullanın.Düzenli doktor kontrollerini ihmal etmeyin.
SABAH SAATLERİNE DİKKAT
Polenin yoğun olduğu sabah saatlerinde ve rüzgarlı saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin.Toplu taşıma araçlarında açık kapı ve pencere önlerinde durmayın.
MASKE SIK SIK DEĞİŞTİRİLMELİ
Mutlaka maske ile dış ortamda dolaşılmalı, güneş gözlüğü takarak polenin gözle teması önlenmeli. Siperli şapka kullanın. Maske gün içerisinde sık sık değiştirilmeli. Siperli şapka kullanın. Sigara içmek şikayetleri çok artırır. Kendiniz sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlardan uzak durun. Çimenli çiçekli ortamlarda yerde uzanmayın. çimlerin biçildiği ortamlardan uzak durun
EVDE YAPILMASI GEREKENLER
Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı, pencere açmayın Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin Kişisel temizliğe özen göstererek eve geldiğinizde duş alın ve bol su ile yüzünüzü yıkayın. Çamaşırlarınızı evde kurutmaya özen gösterin.
C VİTAMİNİNİN ALERJİYE ETKİSİ
Bağışıklık sistemine yardım eden ve birçok hastalığın önlenmesinde yardımcı C vitamini alerji belirtilerine de iyi gelmektedir. Alerjinizi tetikleyen semptomları ve etkilerini engellemek için C vitamini tüketin.
ALTERNATİF BİTKİ TEDAVİSİ
Bitkisel tedavi yöntemleri tam olarak olmasa bile özellikle alerjik öksürük yakınmalarını gidermek ve alerjik nezleli hastalarda burun yakınmaları azaltmak için bazı bitkisel destekleyici ürünler kullanılabilir. Alerjik rahatsızlıklara iyi gelmesi için ayva çayı, nane çayı, ekinezya çayı, portakal çayı, kuşburnu çayı, ballı süt, pekmez, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, adaçayı ve bazı bitkisel karışımlı boğaz pastillerini tüketin.
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