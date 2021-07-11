Bahçeli cephesinden ilk tepki: Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi

11 Temmuz 2021 Pazar, 14:53

Erdoğan, iki yıl sonra gittiği Diyarbakır’da 'Biji Serok Erdoğan' sloganları ile karşılandı. Diyarbakır ziyaretinde yaşananların MHP'ye yansımasının nasıl olacağı merak edilirken, Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'ten ilk sert tepki geldi.

"Eski HDP Çukurca İlçe Başkanı Garibe Çetin Kuzey Irak'ta yapılan operasyon ile imha edildi" haberini sosyal medya hesabından paylaşan Çiçek, "En iyi 'çözüm süreci' devlete- millete silah doğrultan teröristi leş haline getirmektir" diye yazdı.

GENİŞ DEĞERLENDİRME TBMM GRUP TOPLANTISI'NDA

Başkent kulisleri, iki gündür suskun olan Bahçeli'nin ise bu konudaki geniş değerlendirmeyi partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yapabileceğini konuşuyor.

''ÇÖZÜM SÜRECİ' BUZLUKTAN ÇIKTI MI?''

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, '‘Çözüm Süreci’ buzluktan çıktı mı?'başlıklı yazısında, Erdoğan’ın iki yıl sonra gittiği Diyarbakır’daki ayrıntıyı ele aldı.

Diyarbakırlı AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'la yaptığı söyleşiyi aktaran Sarıkaya, ''Kurt'a, çözüm sürecinin yeniden gündeme geldiğini söyleyebilir miyiz?" diye sordum. "Cumhurbaşkanımızın 2005 Diyarbakır konuşması bir manifestodur" hatırlatmasıyla söze başladı... Erdoğan'ın "Sorun benim sorunum" dediğini anımsattı... "Süreci hiçbir gün dahi bitirmediklerini", HDP'nin sonlandırdığını, kendileri açısından ise böyle bir durumun olmadığını söyledi. "Biz aynı yerdeyiz, teröre ve silaha yanaşmayan her kesimle görüşürüz" deyip Erdoğan'ın dünkü sözlerinin de bu kapsamda açık olduğunu belirtti. Gençlerin Cumhurbaşkanı'nı "Serok Erdoğan" diye karşıladığını da anımsatıp devam etti: "Biz ana dilde eğitimi özel okulda açan partiyiz, durduğumuz yer bellidir; her parti kendi politikasını sürdürür. Cumhurbaşkanımıza gençler 'Serok Erdoğan' dedi. Bu cümle başkaları tarafından beğenilmiyor olabilir. Ama demokratikleşme sürekli devam ediyor. Diyarbakır Cezaevi'nin Kültür Evi'ne dönüştürülme kararı da bunun yeni adımıdır..."

BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI

Başkent kulislerinde, Kurt'un açıklamasındaki "Cumhurbaşkanımıza gençler 'Serok Erdoğan' dedi. Bu cümle başkaları tarafından beğenilmiyor olabilir" ifadesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef alındığı konuşuluyor. AKP Genel Başkanı ve Başbakanlığı döneminde Diyarbakır'da miting düzenleyen Ahmet Davutoğlu'nun konuşması esnasında vatandaşlar hep bir ağızdan 'Serok Ahmet' (Lider Ahmet) diye tezahürat yapmıştı. Davutoğlu da bu tezahüratlara "Birileri beğenmese de ben serok demenizi beğeniyorum. Ser çava, Ser sera" (Başım gözüm üstüne) sözleriyle Kürtçe karşılık vermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ahmet Davutoğlu'na "Serok Ahmet" diye hitap ediyordu. Davutoğlu da Bahçeli'nin kendisine yönelik kullandığı "Serok Ahmet" ifadesine tepki göstererek, Bahçeli'nin Kürtçe'ye hakaret ettiğini savunup "Bana hakaret etmek için Kürtçe'yi kendince kullanıyor. Bu Türkiye'de gerçek anlamda bölücülüktür" cevabını vermişti.