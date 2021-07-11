AKP'den "Çözüm süreci" açıklaması

11 Temmuz 2021 Pazar, 09:54

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yıl sonra gittiği Diyarbakır’daki ayrıntıyı ele aldı.

Erdoğan’ın, 2015 yılında “Çözüm Süreci”ne dair “Kaldırılmıştır demedim, şu aşamada buzdolabına konulmuştur dedim” sözlerini hatırlatan Sarıkaya, yeni bir sürecin başlayabileceğini belirtti.

Sarıkaya’ya konuşan AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt ise “Süreci hiçbir gün dahi bitirmediklerini” ifade etti.

Sarıkaya’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“'Biz çözüm sürecini, teröre meşruiyet kazandırma, terörü şımartma süreci olarak düşünmedik. Çözüm süreci şu anda buzdolabındadır...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çözüm Süreci’ni, 11 Ağustos 2015 günü dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’e Devlet Şeref Madalyası tevcih töreninde bu sözlerle sonlandırdı...

Bu konuda 8 Ekim 2015’te bir açıklama daha yaptı, sözlerine açıklık getirdi:

'Ben çözüm süreci kaldırılmıştır demedim, şu aşamada buzdolabına konulmuştur dedim. İşler yoluna giderse, süreç yeniden gündeme gelir...'

Erdoğan iki yılın ardından dün gittiği Diyarbakır’da 6 yıldır hiç anmadığı Çözüm Süreci konusunda şu açıklamayı yaptı:

'Samimiyetle başlattığımız süreci provoke ettiler. Evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Bunların gizli gündemleri, art niyetleri sonlandırdı...'

''HİÇ BİTMEDİ Kİ YENİDEN BAŞLASIN''

Bu cümleye bakıp, çözüm sürecinin yeniden gündeme geldiğini söyleyebilir miyiz?

Diyarbakırlı olarak Cumhurbaşkanı’nın gezisinde de bulunan AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt’a bu soruyu yönelttim.

'Cumhurbaşkanımızın 2005 Diyarbakır konuşması bir manifestodur' hatırlatmasıyla söze başladı...

Erdoğan’ın 'Sorun benim sorunum' dediğini anımsattı...

'Süreci hiçbir gün dahi bitirmediklerini', HDP’nin sonlandırdığını, kendileri açısından ise böyle bir durumun olmadığını söyledi.

'Biz aynı yerdeyiz, teröre ve silaha yanaşmayan her kesimle görüşürüz' deyip Erdoğan’ın dünkü sözlerinin de bu kapsamda açık olduğunu belirtti.

SEROK ERDOĞAN

Gençlerin Cumhurbaşkanı’nı 'Serok Erdoğan' diye karşıladığını da anımsatıp devam etti:

'Biz ana dilde eğitimi özel okulda açan partiyiz, durduğumuz yer bellidir; her parti kendi politikasını sürdürür. Cumhurbaşkanımıza gençler ‘Serok Erdoğan’ dedi. Bu cümle başkaları tarafından beğenilmiyor olabilir. Ama demokratikleşme sürekli devam ediyor. Diyarbakır Cezaevi'nin Kültür Evi’ne dönüştürülme kararı da bunun yeni adımıdır...'

SADECE ANIMSATTI

Diyarbakır’daki bazı sivil toplum örgütlerinin liderleri ile de konuştum.

Bunların içlerinden bazıları AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen kişiler...

Cumhurbaşkanı’nın Diyarbakır’a gelmiş olmasından hoşnutlardı.

Erdoğan’ın gezisinden çıkardığı sonucun özetini şöyle toparlayabilirim:

'Duruşunun devam ettiğini göstermeye ve bizlere bunu anımsatmaya gelmiş. Ancak önceki gezilerinde olduğu gibi sivil toplum kuruluşları ile bulaşmadı...'

Bazıları Erdoğan’ın sözlerini Çözüm Süreci’nin buzdolabından dışarı alındığı şekilde okumuş, bazıları ise hala buzlukta olduğu kanaatinde..."