'Bahçeli Erdoğan'ı başbakan yapmak istiyor'
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı anayasa önerisiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Taha Akyol, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istediğini savundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde yeni anayasa" vizyonuyla 100 maddelik anayasa önerisi hazırladıklarını duyurdu.
Bahçeli, anayasa değişikliği önerilerinde, verdiği kararlar nedeniyle "Kapatılmalıdır" dediği Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ise "yüksek mahkeme" statüsünden çıkarılıp özel bir statüde düzenlendiğini söyledi.
MHP'nin önerisinde, Cumhurbaşkanı ile birlikte iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da seçimle işbaşına gelmesi öngörülüyor.
ÇARPICI İDDİA
MHP liderinin açıkladığı 4 kısımdan oluşan 100 maddelik yeni anayasa önerisinin yeterince incelenmediğini söyleyen gazeteci Taha Akyol'un Karar gazetesindeki bugünkü yazısında kullandığı ifadeler dikkat çekti.
"Bahçeli Erdoğan’ı ‘başbakan’ yapmak istiyor!" başlıklı yazısında Akyol, Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti.
"BEŞTEPE MEMNUN DEĞİLDİR"
Bahçeli'nin "çözüm için" Cumhurbaşkanını dediği Meclis'i ve kurumları güçlendirmek istediğini iddia eden Akyol, "Bu bakımdan Beştepe’de memnunlukla karşılandığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yerine, "Başkanlık istemi" ifadesini kullanmasının altını çizen gazeteci Akyol; yürütmenin tek kişiden değil, halkın seçeceği yardımcılarla birlikte üç kişiden oluşmasının istendiğini belitti.
Akyol, söz konusu öneride Meclis'e verilen yetkilerin de genişletilmesi için maddeler olduğunu ve bu durumunda parlamenter sistemdeki yapıya benzediğini işaret etti.
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