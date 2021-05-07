MHP'den dikkat çeken tek başına iktidar mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ortağı AKP'ye rağmen resmi sitesine koyduğu ilan ile "tek başına iktidar" mesajı verdi.
Cumhur İttifakı'nın ikinci partisi MHP'nin resmi sitesinde dikkat çeken bir mesaj yayınlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin paylaşıldığı ilanda, Cumhur İttifakı ortağı AKP'ye rağmen "tek başına iktidar" mesajı verildi. Mesajda "Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yolun MHP iktidarı" olduğu söylendi.
Sitenin anasayfasında yayınlanan mesajda, şu sözler yer aldı:
"Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarıdır."
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