Murat Yetkin: AKP çevreleri DSP’nin Cumhur İttifakı'na katılacağını umut ediyor

12 Nisan 2021 Pazartesi, 10:13

Gazeteci Murat Yetkin, AKP çevrelerinde Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde bir beklentinin olduğunu dile getirdi.

Yetkin, Yetkin Report'ta yayımlanan "Bir şehir efsanesi: Türkiye’de etkili muhalefet yok" başlıklı yazısında, "AK Parti çevrelerinde DSP’nin yakında kendilerine, Cumhur ittifakına katılacağı yolunda bir umut başlamış durumda. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 30 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini, eski Genel Başkan Masum Türker’in son zamanlarda hükümet yanlısı yayınlarda görünmeye başlamasını da buna kanıt gösteriyorlar" dedi.

"Herhalde bu çaba içindekiler DSP’nin Cumhur İttifakına yanaşması halinde CHP’nin bölüneceğini düşünüyorlar" diyen Yetkin, "CHP ve İYİ Partiden kopmaları kontrol altındaki medya kanalıyla teşvik ederek muhalefetin altını oyma çabalarında sırada bu olsa gerek" ifadelerini kullandı.

"AK Parti yükseliş döneminde bu tür taktiklere başvurmazdı. Şimdi başvuruyor." diye yazan Yetkin "Çünkü hem ekonomik koşullar zorlaşıyor hem kovit salgınında ipler hükümetin elinden kaçmış izlemimi var hem de muhalefet -doğrusu bastırıyor" değerlendirmesinde bulundu.







