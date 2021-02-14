Bahçeli'den 13 şehit açıklaması: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesi sonrası "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır" açıklaması yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nın devam ettiği Gara bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır.
Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK’nın sonu da göründü.
PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan on üç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir."
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