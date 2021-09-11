Bahçeli'den Akşener'e: "Ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplar"

11 Eylül 2021 Cumartesi, 17:20

İYİ Parti Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de tepki geldi.

Bahçeli, İmamoğlu'nu 'Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Akşener'i isim vermeden hedef aldı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünden bugüne kuşaklar eliyle intikal eden milli emanetlerin sırrına erişenler, yalana, iftiraya ve ihanete sırtını dönmüş yüksek karakterlerdir. Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır" dedi.

Dünden bugüne kuşaklar eliyle intikal eden milli emanetlerin sırrına erişenler, yalana, iftiraya ve ihanete sırtını dönmüş yüksek karakterlerdir. Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 11, 2021

Bahçeli, bir diğer paylaşımında da "Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz" ifadelerine yer verdi.

Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 11, 2021

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına katılırken, İmamoğlu'na yönelik, "1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen, ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır'. İki kararlı lider, ve İstanbul alındı" demişti.