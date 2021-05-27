Peker'in iddiaları: Bahçeli, Ağar ve Eken’e mahkeme yolunu gösterdi

27 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, önceki günkü grup toplantısında söylediği “Hakikaten bir suç varsa, bu suç tevsik edilmişse, suçluların objektif delil ve belgelerle tespiti yapılmışsa adres bağımsız Türk mahkemeleridir. Adalet ne diyorsa olacak bellidir. Bundan ürkmeye, çekinmeye gerek de yoktur” sözleri siyaset kulislerinde tartışılmaya başlandı.

Bir taraftan “Bahçeli’nin üstü kapalı bir biçimde Bakan Soylu’ya göndermede bulunduğu” ileri sürülürken edinilen bilgiye göre Bahçeli’nin bu sözlerinin perde gerisinde “eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve emekli asker Korkut Eken” bulunuyor. Kulislerde, suç örgütü lideri Sedat Peker’in “Ağar ve Eken üzerinden hükümeti yıpratma amacı güttüğü, bu nedenle de Soylu’nun hedef tahtasına oturtulmak istendiği” savunulurken Bahçeli’nin bu nedenle iki isme “mahkeme yolunu gösterdiği” ifade ediliyor.

İktidar kanadında, 1990’lı yıllarda meydana gelen olaylar üzerinden “bugünün hedef alındığı ve bu iddialar ile 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sürecinde olduğu gibi hükümete ve bakanlara yönelik bir tür ‘siyasi komplo kurulmak’ istendiği, Peker’in de videolarla emperyalizmin isteğiyle Türkiye’yi hedef aldığı” ileri sürülürken “Anlaşılan o ki 90’lı yıllardaki iddialar açıklığa kavuşmadığı sürece Türkiye hedef alınmaya devam edecek. Bugün AKP iktidarı hedef alınıyor. Yarın belki başka bir iktidara dış güçler yine bu iddiaları kaşıyarak ülke üzerinde oyunlar kurmaya çalışacak. Bu nedenle o dönemki iddialar için Ağar ve o dönemin tüm faailleri mahkemede, adalet önünde yargılanmalı. Ortada bir suç yoksa, iftira varsa zaten ortaya çıkacaktır. En doğru kararı da Türk mahkemeleri verecektir” değerlendirmesi yapılıyor.

KORAY AYDIN ÖRNEĞİ

Sürece ilişkin de Bayındırlık ve İskan bakanı olduğu dönemde, hakkında 216 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle Yüce Divan’a sevk edilen yargılanan ve beraat eden Koray Aydın örnek olarak gösteriliyor. Aydın ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşması için o dönem bizzat yargılanmasını Bahçeli’nin istediğine dikkat çekiliyor.