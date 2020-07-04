Bahçeli'den baro başkanlarına: Hiç kimse Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir!

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 17:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı ardından yazılı basın açıklaması yaptı.

Bahçeli, açıklamasında, 'çoklu baro' düzenlemesine karşı, TBMM önünde toplanan baro başkanlarına sert tepki gösterdi. Bahçeli baro başkanlarını hedef aldığı açıklamasında şunları kaydetti:

"SONUÇLARI AĞIR OLACAKTIR"

"Cüppelerini çıkarmadan siyasete soyunan, ülkemizin iç huzur ve barış ortamını zedeleyen bazı baro temsilcilerinin kışkırtıcısı CHP’dir, İP’tir, HDP’dir. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyen, kendi çıkarları olunca demokrasiyi hatırlayıp, olmayınca despotluk suçlaması getiren bazı baroların TBMM’nin giriş kapısında sergiledikleri ibretlik manzaralar talihsizlik ve ilkelliktir. Hak aramak yerine hadise çıkarmaya bilhassa gayret edenler, Türkiye’nin sağduyu ve sükûnet ortamını bozmak için baronluğa heveslenenler tarihi bir hatanın içindedir. Türk milletinin iradesi tahakküm altına giremeyecektir. Kimin ne düşüncesi varsa, ne talebi bulunuyorsa TBMM’de dile getirmesi hem doğru bir tercih hem de meşru bir temindir. 'Savunmayı savunuyoruz' bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir. Hiç kimse Fransa’yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır. Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır. Demokrasi baro yönetimlerine kusursuz şekilde hâkim olmalıdır. Savunma kavramı Türkiye’ye saldırı ve suikast kılıfı haline getirilmemelidir. Akl-ı selimin öne çıkıp anlaşma ve uzlaşma dinamiklerinin egemen olması temennimizdir" ifadelerini kullandı.