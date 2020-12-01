Bahçeli’den CHP’li Başarır’a hakaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tank Palet Fabrikası’nın satışını kastederken “Devletin ordusu Katar’a satıldı” diyen CHP milletvekili Ali Mahir Başarır’a, “şerefsizlik” diyerek hakaret etti.
Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP’ye yönelik eleştirilerini dile getirirken Başarır'a, "Bir milletvekilinin Türk ordusuna satılmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir" sözleriyle hakaret etti.
Bahçeli'nin CHP'yi ve Ali Mahir Başarır'ı hedef alan açıklamaları şöyle:
"Bizim CHP ile sorunumuz, Türkiye ile sorunu olduğu içindir. CHP ile sorunumuz sakat politikaları ile ilgilidir. Geçen hafta öğretmenlerimizi aşağılayan, onlara öğretmen demeyen Kılıçdaroğlu'nun neresi demokrattır. CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan sürmüştür. CHP'ye oy verenler hayal kırıklığı içindedir. Bir milletvekilinin Türk ordusuna satılmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Terörle mücadelesi mi satılmıştır? Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez. Orduya satılmış demek bedelsiz satılmışlığın aleni beyanıdır. Askere düşmanlık düşmana askerliktir."
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı