Bahçeli’den CHP’li Başarır’a hakaret

01 Aralık 2020 Salı, 11:16

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP’ye yönelik eleştirilerini dile getirirken Başarır'a, "Bir milletvekilinin Türk ordusuna satılmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir" sözleriyle hakaret etti.

Bahçeli'nin CHP'yi ve Ali Mahir Başarır'ı hedef alan açıklamaları şöyle:

"Bizim CHP ile sorunumuz, Türkiye ile sorunu olduğu içindir. CHP ile sorunumuz sakat politikaları ile ilgilidir. Geçen hafta öğretmenlerimizi aşağılayan, onlara öğretmen demeyen Kılıçdaroğlu'nun neresi demokrattır. CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan sürmüştür. CHP'ye oy verenler hayal kırıklığı içindedir. Bir milletvekilinin Türk ordusuna satılmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Terörle mücadelesi mi satılmıştır? Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez. Orduya satılmış demek bedelsiz satılmışlığın aleni beyanıdır. Askere düşmanlık düşmana askerliktir."