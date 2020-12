Bahçeli'nin hedefi yine CHP

01 Aralık 2020 Salı, 10:57

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında sık sık CHP'yi hedef alan MHP liderinin koronavirüs salgını ve dün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yedi "tedbir"lere ilişkin hiç bir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekti.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:

'KADINA ŞİDDET'

Son yıllarda artan kadın cinayetleri, yaygınlaşan tecavüz vakalarıyla birlikte istismar haberleri toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmeli. Şiddet seli durmadan, şiddet yangını söndürülmeden, gözünü kan bürümüş psikopatlara set çekilmeden kadınlarla ilgili konuştuğumuz her konu eksik kalacaktır. Hiçbir kadın şiddete müstehak değildir. Bugün kadınlarımız hayatın her yerinde her safhasıdır. Şiddet varsa insanlık sübut etmiş demektir. Türk kadını diğer ülke ve milletlerden daha önce seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Demokrasinin mühim bir deşiği açılmıştır.

CHP YİNE HEDEFTE





CHP, Türkiye'ye cephe almış bir siyaset defosu, falsosudur. Bizim CHP ile sorunumuz, Türkiye ile sorunu olduğu içindir.

CHP'li olmayan öğretmenlere öğretmen demeyen Kılıçdaroğlu'nun sorarım neresi demokrattır. CHP'nin tarlasını süren çoktan sürmüştür. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. ABD Başkanı'na 'Türkiye'ye müdahale edin' diye çığırtkanlık yapan CHP'nin neresi doğrudur?

CHP'li bir vekilin Türk ordusuna satılmış demek, bize göre hesabı görülmesi gereken bir şerefsizlik, kepazeliktir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. CHP'nin karıştırmadığı, kanatmadığı geriye ne kaldı?

CHP'nin, kumaşını kesen kesmiş; tarlasını süren sürmüştür. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz, hayal kırıklığı içindedir. Onlara karşı yapılan saygısızlıklar, diz boyudur.



FAHRİZADE SUİKASTİ

İranlı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırıda öldürülmesi, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayettir. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun seviyesiz İstanbul ziyaretinden sonra Kudüs'e gitmesi, bölgeyi provoke eder gibi tutum takınması, ardından Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi kuşkuludur.

FRANSA'YA TEPKİ

Fransa'nın geçmişinde kan vardır. Macron iş siyasette sıkıştıkça, Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli artırmaktadır. Türkiye hakkının, haklının yanındadır. Fransa'nın yanında olduğu da terör örgütleri, denizlerde yan kesicilik yapan korsanlardır.