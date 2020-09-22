Bahçeli'den sağlık emekçilerine saldırıya ilişkin açıklama

22 Eylül 2020 Salı, 20:46

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının sağlık emekçilerine saldırdığı görüntüler tepki çekti. Sağlık emekçilerinin barikat kurarak canlarını zor kurtardığı görüntülerin ardından Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

''Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum.''

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık emekçilerine saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı.