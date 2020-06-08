Bahçeli'den vekillikleri düşürülen isimlere ilişkin açıklama

Bahçeli, "İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi, adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2020 Pazartesi, 13:10
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vekillikleri düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları hakkında açıklamada bulundu.

Bahçeli, "İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi, adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir" dedi.

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