Bahçeli'den vekillikleri düşürülen isimlere ilişkin açıklama
Bahçeli, "İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi, adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vekillikleri düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları hakkında açıklamada bulundu.
Bahçeli, "İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi, adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir" dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
Video Haberler
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!
- Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd eylemlerinde