Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik ikinci kez ‘evine dön’ çağrısına yaptığı 'ev' paylaşımıyla yanıt verdi. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum’ dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 17:10
Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e ilişkin daha önceki, ‘Evine dön’ çağrısını yineleyerek, “Hâlâ zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine bitsin bu çile” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla MHP lideri Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısına yanıt verdi. Akşener’in paylaşımı şu şekilde: 

‘Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum.’ 


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