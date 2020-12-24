Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı

24 Aralık 2020 Perşembe, 17:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e ilişkin daha önceki, ‘Evine dön’ çağrısını yineleyerek, “Hâlâ zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine bitsin bu çile” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla MHP lideri Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısına yanıt verdi. Akşener’in paylaşımı şu şekilde:

‘Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum.’