Bahçeli’nin danışmanından o görüntüler hakkında açıklama

05 Eylül 2021 Pazar, 22:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüde Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin komedyen standupçı Yunus Yuva olduğu öğrenildi.

Yuva, Bahçeli'nin yanında "MHP olarak, biz kuru ekmekle kuru soğan yemesini de biliriz. Yeter ki onurlu yaşayalım, yeter ki tam bağımsız yaşayalım. Bugün kaybettiysek yarın buluruz. Bugün az yediysek yarın tıka basa doyarız. Fakat vatanın telafisi yoktur, başka Türkiye'de yoktur" ifadesini kullandı.

DANIŞMANDAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Danışmanı Yıldıray Çiçek, söz konusu görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiçek, Devlet Bahçeli'nin yanında yanında taklit yaptığı için dalga geçile kişinin “Stand-Up,Showmen,komedyen”sanatını icra eden Yunus Yuva olduğunu belirtti. Çiçek, Yuva'nın uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü söyledi.



Çiçek'in açıklaması şu şekilde:

Sayın Liderimizin yanında taklit yaptığı için bazı sosyal medya sayfalarında dalga geçilen bu kişi “Stand-Up,Showmen,komedyen”sanatını icra eden Yunus Yuva isimli Ülküdaşımızdır.Kendisi uzun süredir kanser tedavisi görmektedir.



Yunus Yuva isimli Ülküdaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Sayın Liderimizin yanında taklit yaptığı için bazı sosyal medya sayfalarında dalga geçilen bu kişi “Stand-Up,Showmen,komedyen”sanatını icra eden Yunus Yuva isimli Ülküdaşımızdır.Kendisi uzun süredir kanser tedavisi görmektedir.Genel Başkanımızın yüksek toleransı ile gerçekleşen pic.twitter.com/UDeSWqB889 — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) September 4, 2021



