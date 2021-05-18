Bahçeli: Biz mafyayı takmayız

18 Mayıs 2021 Salı, 10:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, CHP'yi hedef aldı. Bahçeli, "Türkiye normalleştikçe zillet kaybedecektir. CHP'nin aşı ile ilgili sözleri değersizdir" dedi.

İktidara tam destek veren Bahçeli, "MHP olarak devletin ve hükümetin alacağı her kararı ve uygulayacağı her desteği destekliyoruz" diye konuştu. Konuşmasının devamında İYİ Parti'yi de hedef alan Bahçeli, "CHP'yi İP'i ahlak ve vefasını siyaset pazarında açık arttırmaya çıkarmış, devşirilmiş simaları milli değerlerimiz konusunda bir kez daha dikkatle düşünmeye ve davranmaya davet etmek taşıdığımız sorumluluğun gereğidir" ifadelerini kullandı.

Son dönemde muhalefetin sık sık dile getirdiği "Mafya tartışması" üzerine konuşan Bahçeli, "MHP mafyayı tanımaz" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim inancımızda karamsarlık yasaklı alandır. İyimser olmak hayata ve hadiselere denetimsiz bakmak veya şuursuz yaklaşmak değildir. Peşin hükümelrle siyasi hesap hatalarıyla devamlı suretle felaket tellahlığı yapmak; öldük , bittik yaygarası koparmak ne insan sevgisi ne de sorumluluk bilinciyle bağdaşacaktır. Türkie salgının ateşini söndürmek maksadıyla muazzam bir direnç gösterirken arkadan dolayıp yapılan onca muhterem hizmeti karalamaya, insan üstü çalışmaları kötülemeye niyetlenmek utanma duygusu olan siyaset anlayışı olamayacaktır. Maalesef zillet ittifakı yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir. Kovid-19'dan medet umanların siyasetleri hastadır zihniyetleri ağır hasarlıdır. Özellikle Türkiye'nin Kovid-19 salgınını başarıyla yönettiğini ifade etmek vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır. "

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bozguncudur. Milletimiz 2023 Haziran ayınca bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır. Türkiye normalleştikçe zillet anormalleşecek ve kaybedecektir.

Bilinsin ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği fitne katarı eninde sonunda devrilecektir. MHP olarak devletin ve hükümetin alacağı her kararı ve uygulayacağı her desteği destekliyoruz."

19 MAYIS MESAJI

"19 Mayıs aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkasıdır. 19 Mayıs ruhu, milli onurun dirilişi, milli devletin doğuşu, çağın stratejik dengelerini gözeten akıl sağduyu ve vizyonun adıdır.

İlk adımın ruhu mahşeri vicdanda hala kor gibi durmaktadır. Gerekirse 102 yıl önceki adımı bir kez daha atarız. Yeniden Koca Tepe'ye kararg3ah kurarız, gerekirse Dumlupınar'a kadar aşkla koşarız. Yetmezse soluğu İzmir'de alırız önümüze kattığımız ne kadar hain varsa denize dökeriz. Dün yaptık, yine yaparız. Dün başardık bir kez daha başarırız. Kendimize güveniyoruz."

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

"CHP'yi, İP'i devşirilmiş simaları bir kez daha dikkatli düşünmeye davet etmek sorumluluğumuzun gereğidir. büyük Türk milletinin üzerine oynanan oyunları, geleceğe sahip çıkma iradesi bozup atacaktır. CHP ve işbirlikçileri bu yolda ilerlemekte ısrar ederlerse bu sapmanın ağır vebalini ve siyasi bedelini üzerlerine almak zorunda kalacaklarını hatırlatmak istiyorum.

Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını söylemesi dil sürçmesi olarak değerlendirilemez. CHP Genel Başkanı HDP Eş Başkanlığı'na taliptir. HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır. Bu terör sevicilik Kılıçdaroğlu'nun alnına kazınmıştır. İP'in başkanının HDP ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görmesi kılavuzuyla ilgilidir. İP siyasetini mağara deliklerinde aramaya başlamıştır. Türk milleti bu zillet diline müstahak değildir. İP'e oy veren kardeşlerim bundan mustariptir.

CHP'li Dursun Çiçek'in HDP'lilere bakanlık veririz sözleri bize göre malumun ilamıdır. Zillet ittifakının omurgası HDP'dir. HDP'ye bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşıyacak kadar bu ülkeye yabancılaşmıştır. HDP'ye kıyak yapmak için ayağa düşmeyi göze alanları aziz milletimiz affetmeyecektir. HDP'ye destek çıkılması, PKK'nın emellerine onaydır, vatana kast etmektir. CHP'nin hakkı yoktur, İP'in böyle bir tercihi düşünülemeyecektir."

"BİZ MAFYAYI TAKMAYIZ"

"Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağının mafya olduğunu söyleyen CHP'nin ortağı önce kendisine bakmalıdır. Terör örgütlüye ittifak kuranların mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı takmayız, tanımayız. Cumhur İttifakı cumhurla birliktedir. Çeteler CHP'nin yoldaşı, uyuşturucu baronları CHP'nin yandaşı, DHKP-C, FETÖ CHP'nin ortağıdır. Türkiye'ye silah doğrultan caniler bunun bedelini ödeyecektir. Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir."