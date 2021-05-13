CHP Sözcüsü Öztrak'tan; Soylu'ya, Devlet Bahçeli'nin sözüyle tepki
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Mafya-Siyaset-Emniyet hattında kanalizasyon patladı. Ellerine yüzlerine bulaşan pisliği "Atanmış S.S.", Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti Sözcüleri muhalefete bulaştırmaya kalkıyor" açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları ve Soylu'nun açıklamalarına ilişkin sert ifadeler kullandı.
"Mafya-Siyaset-Emniyet hattında kanalizasyon patladı" diyen CHP Sözcüsü Öztrak, "Ellerine yüzlerine bulaşan pisliği "Atanmış S.S.", Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti Sözcüleri muhalefete bulaştırmaya kalkıyor" tepkisini gösterdi.
"MEMLEKETTE NE KADAR DETERJAN VARSA BUNLARIN ALAYINI TEMİZLEMEYE YETMEZ"
"Arsızlığın bu kadarı da fazla" ifadelerini kullanan Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önceden kullandıuğı bir cümleye atıfta bulunarak, "Memlekette ne kadar deterjan varsa bunların alayını temizlemeye yetmez" diye yazdı.
Mafya-Siyaset-Emniyet hattında kanalizasyon patladı. Ellerine yüzlerine bulaşan pisliği "Atanmış S.S.", Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti Sözcüleri muhalefete bulaştırmaya kalkıyor.— Faik Öztrak (@faikoztrak) May 13, 2021
Arsızlığın bu kadarı da fazla.
Memlekette ne kadar deterjan varsa bunların alayını temizlemeye yetmez. pic.twitter.com/LDkHRdE7kv
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