Bahçeli'ye 'rota' yanıtı veren Özgür Özel, Erdoğan'ın skandal sözlerini hatırlattı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:56

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.





“KİMSE PEKCAN’I TEMİZE ÇEKEMEZ, KENDİ KİRLENİR”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, aile şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan için, “Dezenfektan fiyatlarını o günkü şartlarda değerlendirmek gerekir, linç edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum” demesine karşı CHP'li Özel şunları söyledi:

“Mustafa Elitaş, Ruhsar Pekcan’ı aklama, paklama, dezenfekte etme telaşına düşmüş. ‘O günkü şartları düşünün, dezenfektan sıkıntısı çekildiği bir dönem’ diyor. Yalanın bu kadar büyüğü mü var? Türkiye’de pek çok şeyin sıkıntısı çekildi de dezenfektan sıkıntısı ne zaman çekildi? Ne zaman karaborsaya düştü? Somut iki delil göstermek gerekirse bunlardan bir tanesi aynı tarihlerde Ruhsar Pekcan’ın firması bakanlığa 35 TL’ye dezenfektan satıyor. Aynı firma başka bir şirkete 14,35 TL’ye satıyor aynı dezenfektanı. Pekcan 100 TL’ye aracıya, aracı 150 TL’ye piyasaya satmışken, kendi bakanlığında 175 TL’ye dezenfektan satmış. Sayın Elitaş, siz neyin yokluğundan bahsediyorsunuz? Bu şartlar altında bu işe bulaşan Pekcan’ı temize çekemez ama kendi de kirlenir. Elitaş, Pekcan’ı temize çekeyim derken bu pisliğe kendisi de bulaşmıştır.”

“YOLLAR TÜNELLER KAMULAŞTIRILACAK”

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan köprü, yol, tüneller hakkında Özgür Özel, “Kısıtlama var, seyahat yasağı var, bu yollardan kimse geçmeyecek ama geçmiş gibi devletimiz geçmeyeninden paralarını ödeyecek. Yani çok övündükleri yolların köprülerin aslında bizim olmadığı, bayramda vatandaşımıza jest olsun diye vatandaşımıza bedava geçiş olanağı bile tanıyamadığımızın itirafıdır. Yazıklar olsun. Bu düzen değişecek, yapılacak ilk seçimden sonra bu pahalı yolların, tünellerin tamamı kamulaştırılacak, bayramlarda bedava olacak” dedi.

“ATATÜRK İLE SORUNU OLAN BİRİYLE ETLE TIRNAK OLDUNUZ”

Özgür Özel, Sedat Peker’in videolarını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “CHP yönetiminin Cumhuriyet’in kuruluş rotasından sapması hem kendi tarihine hem de milletimizin hükmü şahsiyetine dış bağlantılı operasyondur” sözlerine de şu tepkiyi gösterdi:

“Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu Sayın Bahçeli? CHP, Atatürk’ün her vasiyetinin arkasında, gösterdiği her istikamette aynen yürüyor, muasır medeniyetler seviyesini kovalıyor, bize bıraktığı altı oklu mirasın her bir ilkesine sıkı sıkıya sarılıyor. Siz, Cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla, Atatürk’le, İnönü’yle sorunu olan biriyle ittifak oldunuz, etle tırnak oldunuz. Atatürk’le İnönü’ye 'iki ayyaş' diyen birinin koluna girdiniz, ona destek oldunuz. Cumhuriyetin tüm kuruluş felsefesiyle sorunu olduklarını her gün açıklayanların baş destekçisi oldunuz. Sayın Bahçeli, sen büyük ortağın Erdoğan’ın Lozan’a, Montrö’ye nasıl düşman olduğunu, nasıl rahatsız olduğunu, zor şartlarda imzalanan bu anlaşmalara itiraz edip hakkını hukukunu nasıl tartışmaya açtığını bilmez misin? Bir koca yalanı da dün ibretle dinledik. ‘CHP’nin uyuşturucu baronlarıyla nasıl içli dışlı olduğunu…’ Biz uyuşturucu baronlarıyla ilgili AK Parti’nin peşindeyiz, o davaları takip ediyoruz. Biz organize suç örgütü lideri olan birisini hapishanede nasıl ziyaret ettiğinizi de ibretle izledik. O kişiye özel cumhuriyet tarihinin en tuhaf af kanunu çıkarılsın diye nasıl gayret gösterdiğinizi, pandemi döneminde o organize suç örgütü lideri için meclisi sabahlara kadar çalıştırdığınızı hep birlikte izledik. O organize suç örgütü liderinin size hakaretler ettiği mektup arşivlerde dururken, sizin onu hapishanede ziyaret edip, yan yana oturup kendisine en güzel sözleri söylediğinizi de unutmadık. Vatandaş, kimin organize suç örgütü liderleriyle içli dışlı olduğunu, kimin de bununla mücadele ettiğini çok yakından biliyor.”