Bahçeli'nin 'yeniden yargılansın' dediği Mümtaz'er Türköne tahliye edildi

24 Eylül 2020 Perşembe, 20:10

Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 Ağustos 2016’da tutuklanan Mümtaz’er Türköne, 2018 yılında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Türköne, bugün tahliye edildi.

‘ÖĞRENCİLİK YILLARINDAN İTİBAREN TANIRIM’

Bahçeli, 23 Haziran 2020’de abisi ülkücü diye Türköne’nin yeniden yargılanmasını talep ederek, “Mümtaz’er Türköne’yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazer Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegâne merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtazer Türköne'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir” demişti.

Bahçeli, 21 Temmuz 2020’de de, “Bahçeli, Türköne de geçmişte aramızda bulundu. Türköne'nin hukuki durumunda bir haksızlık varsa düzeltilmesiyle ilgili temennimi paylaştım. Suçlu veya suçsuz demedim. Buna karar verecek Türk adaletidir. CHP ülkücü kökenli birisine tahammülsüzlüğünü bir kez daha göstermiştir. Asıl sahip çıktıkları sicilli FETÖ’cülere baksınlar” ifadelerini kullanmıştı.