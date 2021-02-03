Bakan açıkladı: Twitter'a reklam yasağı başladı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 18:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda, Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlarına değindi.

Twittter'ın Süleyman Soylu'nun tweetine kısıtlama getirmesine ilişkin de konuşan Karaismailoğlu, "Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar?" dedi.

Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlarına değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini vurguladı.

"TWITTER'IN KENDİ BİLECEĞİ İŞ"

Karaismailoğlu, "Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş" değerlendirmesinde bulundu.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NIN TWEETİNİ ENGELLEYECEK CESARETİ NEREDE BULUYORLAR?"

Bakan Karaismailoğlu, Twittter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine kısıtlama getirmesine ilişkin "Tamamen yanlış. Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli" dedi.