Bakan Akar: İddia tamamen gerçek dışı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 09:36

Akar, Şırnak'ta gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

NATO Savunma Bakanları toplantısının ikinci defa telekonferans yöntemi ile yapıldığı hatırlatılarak, toplantıya yönelik değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, bununla ilgili Bakanlığın internet sitesinden açıklamaların yapıldığını anımsattı.

30 müttefik ülke savunma bakanları olarak ikinci defa telekonferans yoluyla bir araya geldiklerini belirten Akar, toplantıda savunma ve caydırıcılık konuları ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Toplantıda ayrıca Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin de bir kez daha gözden geçirildiğini dile getiren Akar, "İkinci dalgaya karşı alınabilecek önlemler konusunda mutabakat sağlandı. Milli olarak aldığımız tedbirler, üretim kabiliyetimiz, dost ve müttefik ülkelere verdiğimiz destek vurgulandı." diye konuştu.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Fransız yetkililerin basında ve NATO çevrelerinde yer alan bazı iddialarına ilişkin de değerlendirmesi sorulan Akar, şunları söyledi:

"Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı."

"TÜRKİYE HER ZAMAN NATO'DAKİ GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR"

Akar, konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgenin paylaşıldığını yineleyerek, şöyle konuştu:

"Bazı müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek şekilde suni gündem yaratmak yerine mevcut usul ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Biz daima diyalog ve koordinasyondan yanayız. Ayrıca NATO yetkililerinin denizcilerimizin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımından dolayı da teşekkür ettiklerini de hatırlatmak isterim. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev ve yükümlülüklerinin bilincinde hareket etmiş ve etmektedir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı yıkılmaya devam ediyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu" dedi.

'TERÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI'

Akar sabah saatlerinde yaptığı açıklamada;

TSK’nin Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekat bölgelerinden İdlib’e Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirerek "Bütün bölgelerde sulh ve sükundan yanayız. Tüm komşularımızın hem toprak ve hem siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok defa söyledik.

Yapılan faaliyetlerin iyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ruhuna uygun olması gerektiğini, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini, sadece kendi noktalarından değil karşı tarafın da hak ve hukukuna saygı göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİLDİ'

Pençe-Kaplan Operasyonu’nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700’den fazla hedef vuruldu.

Asil milletimizin bağrından çıkan TSK mensupları aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın ve sıralı komutanların emir ve talimatları doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletinin emrinde görevinin başında yapılması gereken neyse yaptı, yapmaya devam ediyorlar."

'MİLLET ORDUSUNA GÜVENİYOR'

Akar, karada, havada, denizde her türlü zorlu şartta görev yapan Mehmetçiğe başarı dileyerek;

Başta dün Pençe-Kaplan Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya olmak üzere tüm şehitlere rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, gazilere şifa dileyen Akar, teröristler tarafından Silopi’de yol yapım çalışmaları sırasında hain bir saldırıca şehit edilen 4 işçiyi de unutmayarak Allah’tan rahmet dilemişti..

HELİKOPTERLE SIFIR NOKTASINA GİTTİ

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi dün harekat merkezinde birlik komutanları ile yaptığı video konferans ve toplantı sonrasında helikopterle sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi’ne gitti. Burada faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesini de yerinden incelemişti.

950 metre rakıma sahip Siyah Kaya Üs Bölgesi, Irak sınırının sıfır noktasında, Pençe-Kaplan Operasyonu’nun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.