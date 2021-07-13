Bakan Akar TSK'de FETÖ'den ihraç edilen kişi sayısını açıkladı

13 Temmuz 2021 Salı, 15:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "V. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"nda konuştu.

Hulusi Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiğini söyledi.

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