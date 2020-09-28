Bakan Akar'dan Ermenistan'a sert tepki!
Milli Savunma bakanı Hulusi Akar Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Barışçıl yollarla çözüm diyenler, 'derhal ateşkes' isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındayken, Hocalı’da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene neredeydiler" diye soran Akar, şunları söyledi:
"Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebet 'iki devlet tek millet' münasebetidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."
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