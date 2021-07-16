Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü

16 Temmuz 2021 Cuma, 09:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan’da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerinde geldiği Özbekistan'daki temaslarına devam ediyor.

